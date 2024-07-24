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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск не торопится объяснять, будут ли у роботакси Tesla руль и педали
Проблема с сертификацией для рынка США остаётся.

Возможно, если бы глава Tesla захотел себе взять ради шутки грузинскую фамилию и русское имя, то его выбор остановился бы на сочетании «Молчания Игнат». В противном случае он был бы более разговорчив на квартальной отчётной конференции, когда речь зашла о способности будущего роботизированного такси Tesla в случае необходимости переходить под управление водителя. Как поясняет The Verge, глава компании отказался прямо отвечать на вопрос о необходимости согласования подобной особенности транспортного средства с американским ведомством NHTSA, отвечающим за такие вопросы.

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Источник изображения: Tesla

Дело в том, что действующие в США стандарты безопасности не разрешают производителям выпускать на дороги страны транспортные средства, не оснащённые рулём, педалями и зеркалами заднего вида. Теоретически, автопроизводитель может получить освобождение от исполнения данных требований, но для этого он должен подать специальную заявку, и даже после её одобрения он не получит права выпускать на рынок США ежегодно более 2500 машин, лишённых перечисленных обязательных элементов.

Компании Tesla подобный потолок очень помешал бы эффективно расширять свой парк автономных такси, если бы те изначально были лишены органов управления. Илон Маск не стал пояснять, будут ли у Cybercab руль и педали, но заявил, что «решение Tesla будет универсальным, пригодным к использованию в любом месте». Даже если бы существовала ещё одна такая же планета по имени Земля, то роботакси Tesla удалось бы запустить в эксплуатацию и там, как загадочно намекнул Маск. Дебют роботизированного такси теперь намечен компанией Tesla на 10 октября текущего года, к началу августа концепт не будет готов к демонстрации.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #автопилот #роботакси #nhtsa
Источник: theverge.com
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