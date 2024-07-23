Следующий этап переговоров назначен на конец этого месяца.

Эту неделю охватывающий около четверти южнокорейских сотрудников Samsung Electronics профсоюз намеревался начать с переговоров с представителями руководства компании, но протестную акцию на одном из предприятий всё же ради этого отменять не стал. Объявленная бессрочная забастовка длится уже третью неделю, но до сих пор нет ясности, какое количество сотрудников Samsung она регулярно охватывает. Агентство Reuters со ссылкой на трансляцию с выступлением лидера профсоюза сообщило, что сторонам в ходе промежуточных переговоров не удалось достичь каких-либо устраивающих всех участников процесса результатов.

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Источник изображения: Reuters

По мнению представителей профсоюза, их позиции с руководством Samsung слишком далеки друг от друга, чтобы на данном этапе говорить о возможности достижения какого-либо компромисса. Протестующие предложили руководству компании подготовить новые условия к 29 июля, а окончательные переговоры провести до 31 июля текущего года включительно. Представители работодателя продолжают настаивать, что забастовка не оказывает влияния на способность Samsung выпускать полупроводниковые компоненты.