Разумнее делать беспилотные такси на базе обычных электромобилей Chevrolet Bolt.

Не только у компании Илона Маска (Elon Musk) возникли проблемы с разработкой специализированных беспилотных такси, как отмечает издание TechCrunch. Выступая перед акционерами на этой неделе, глава корпорации General Motors Мэри Барра (Mary Barra) призналась, что дочерняя компания Cruise отказывается от планов наладить выпуск беспилотных шаттлов Origin, которые изначально были лишены привычных органов управления и подразумевали посадку пассажиров в два ряда лицом друг к другу.

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Источник изображения: Cruise

Как пояснили представители материнской компании, сам по себе дизайн транспортного средства с подобной компоновкой сидений не одобрен регуляторами, поэтому Origin не будет выпускаться ещё и по этой причине, но главным фактором отказа стала высокая себестоимость. GM считает разумным использовать для своих роботизированных такси платформу электромобиля Chevrolet Bolt нового поколения, выпуск которого будет налажен в следующем году. В минувшем квартале GM была вынуждена списать $583 млн в связи с принятым решением отказаться от выпуска беспилотных такси Origin. Она уже успела построить несколько прототипов и приступила к испытаниям, поэтому определённые затраты были понесены безвозвратно.