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Новости Hardware Алексей Сычёв
Stellantis наладит выпуск электромобилей в Сербии с использованием местного сырья
Предприятие было запланировано ещё в 2022 году.

Одна из немногих новостей про Сербию, не имеющая прямого политического контекста, в эти дни касалась церемонии открытия предприятия по выпуску электромобилей Stellantis, которое строилось с 2022 года и обошлось инвесторам в 190 млн евро. Как подчеркнул президент Александр Вучич, Сербия стала единственной страной на западе Балканского полуострова, на территории которой будут выпускаться электромобили.

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Источник изображения: Reuters

Данный проект тесно связан с другим, а именно — добычей лития компанией Rio Tinto. На территории Сербии компания планирует ежегодно добывать по 58 000 тонн этого металла, который используется при производстве тяговых батарей для электромобилей. Такого количества хватит для выпуска 1,1 млн электромобилей в год, сейчас это соответствует примерно 17% ёмкости европейского рынка. Руководство Mercedes-Benz уже выразило заинтересованность в получении лития из Сербии для собственных нужд.

Попутно глава Stellantis Карлос Таварес (Carlos Tavares) выразил решимость этого транснационального концерна бороться с китайскими автопроизводителями на европейском рынке электромобилей. Впрочем, за всей этой воинственной риторикой скрывается факт сотрудничества Stellantis с китайским производителем электромобилей Leapmotor, с которым концерн создал совместное предприятие в мае этого года. Впрочем, совместными усилиями эти две компании могут выпускать лишь ограниченный ассортимент электромобилей, и конкурировать друг с другом в остальных сегментах рынка.

#электромобили #сербия #stellantis
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