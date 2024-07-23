Своего, разумеется.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз AMD, готовящаяся опубликовать квартальный отчёт компания решила заблаговременно уведомить о грядущих кадровых перестановках в руководстве. Достигший возраста 64 лет Виктор Пэн (Victor Peng), который до февраля 2022 года возглавлял компанию Xilinx, а после слияния с AMD стал президентом последней, тридцатого августа этого года уйдёт на пенсию.

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Источник изображения: Bloomberg

Его на посту президента AMD сменит Вамси Боппана (Vamsi Boppana), сейчас занимающий должность старшего вице-президента. Оба героя этой новости имеют опыт работы в Xilinx, поэтому некоторая преемственность сохраняется. Сейчас Боппана курирует разработку ускорителей вычислений Instinct и создание совместимого с ними программного обеспечения. В AMD до своего ухода в Xilinx Виктор Пэн работал с 2005 по 2008 годы, но последующие 14 лет он посвятил работе во второй из компаний. Сделка по их слиянию привела его на пост президента AMD, который он освободит в связи с выходом на пенсию. Первое время Пэн сохранит за собой статус советника, помогая преемнику войти в курс дела.