Даже в обход формальных требований к техническому устройству машины.

Тот факт, что электрические пикапы Cybertruck демонстрируются в Германии или попадают обходными путями в Россию, ещё не говорит о готовности Tesla поставлять их за пределы США по официальным каналам. Ближайший северный сосед США, однако, устранил формальные препятствия для вывода этих электромобилей на канадский рынок. По крайней мере, как сообщает Electrek, местные регуляторы сделали исключение из требований к возможностям рулевого управления поставляемых в Канаду транспортных средств именно ради возможности Tesla предложить Cybertruck гражданам страны.

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Источник изображения: Tesla

Дело в том, что канадские законы требуют от системы рулевого управления всех продающихся на территории страны транспортных средств способности поворота рулевого колеса на 270 градусов влево и вправо от нулевого положения. Рулевое управление Cybertruck номинально не имеет прямой механической связи с рулевыми механизмами трансмиссии, что позволяет гибко управлять передаточным отношением в зависимости от условий движения. Кроме того, рулевое колесо Cybertruck не поворачивается в заданных пределах. Однако, это не помешало канадским регуляторам сделать исключение из правил и допустить эту модель к продажам на местном рынке. Впрочем, точные сроки дебюта Cybertruck в Канаде пока не называются, но машина должна быть представлена на местном рынке до конца текущего года.