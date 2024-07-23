Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla удалось получить одобрение на поставку Cybertruck в Канаду
Даже в обход формальных требований к техническому устройству машины.

Тот факт, что электрические пикапы Cybertruck демонстрируются в Германии или попадают обходными путями в Россию, ещё не говорит о готовности Tesla поставлять их за пределы США по официальным каналам. Ближайший северный сосед США, однако, устранил формальные препятствия для вывода этих электромобилей на канадский рынок. По крайней мере, как сообщает Electrek, местные регуляторы сделали исключение из требований к возможностям рулевого управления поставляемых в Канаду транспортных средств именно ради возможности Tesla предложить Cybertruck гражданам страны.

реклама

Источник изображения: Tesla

Дело в том, что канадские законы требуют от системы рулевого управления всех продающихся на территории страны транспортных средств способности поворота рулевого колеса на 270 градусов влево и вправо от нулевого положения. Рулевое управление Cybertruck номинально не имеет прямой механической связи с рулевыми механизмами трансмиссии, что позволяет гибко управлять передаточным отношением в зависимости от условий движения. Кроме того, рулевое колесо Cybertruck не поворачивается в заданных пределах. Однако, это не помешало канадским регуляторам сделать исключение из правил и допустить эту модель к продажам на местном рынке. Впрочем, точные сроки дебюта Cybertruck в Канаде пока не называются, но машина должна быть представлена на местном рынке до конца текущего года.

#tesla #tesla cybertruck #электрический пикап #канада
+
Написать комментарий (0)
Tesla в очередной раз пересмотрела дизайн колёсных колпаков Cybertruck
Tesla подняла цены на Model X и Model S в условиях падения продаж
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
44
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
43
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
10
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
24
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
7
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
7
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

Такой то
06:01
трумп пообещал положить висящий конец украинскому кризису
Российская армия взяла порядка 700 квадратных километров за последние месяцы
Hronysen
05:58
Столько текста и минимум содержания, могешь.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Евгений Хрипков
05:58
отличные карточки, особенно если брать в расчет то что это их первые десктопные карты, которые к слову давят на аятки амд картам
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
Псье Миздюкович
05:56
3% это за неделю или за месяц?
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
FelsheR-BANz
05:32
дурашко, 80-90% пользователей их и возьмут.
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
Jet Shadow
05:30
Ну как всегда, все вкусно, но будет дорого, эх...
Xiaomi 15 Pro получит 5-кратный оптический зум
Андрей Спицин
05:26
это что то из разряда на 11 андроиде не работает на 10 работает = ban?! Ну хорошо хоть фишинговые и вирусные приложения останутся, фух
Google очистит Play Store от приложений-пустышек
Игорь Гурьянов
05:20
Суть в том что эти моточасы вобще ни кто не может проверить, но практика показывает что HDD живут десятками лет без проблем и убить их может в основном только плохое питане нестабильного блока.
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
unhurtable
05:10
Пятого они не осилили, так сразу шестого взялись, верю, ага...
Tempest - представлен концепт истребителя 6-го поколения от Великобритании, Италии и Японии
Александр Еремеев
04:52
3.1 - охренеть! Помню лет 30 назад такое стояло (пиратское конечно, тогда лицензий не было) еще на 386 и 486, поверх Дос. Как они сейчас это используют, в голове не укладывается. Я тогда предпочитал д...
Windows 3.1 спасает от краха: удивительное ретроградство помогло авиакомпании Southwest Airlines избежать проблем с обновлением CrowdStrike
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем