И обогнал Японию на 800 000 машин.

По данным DigiTimes Research, китайская автомобильная промышленность в прошлом году поставила на экспорт 5,22 млн легковых автомобилей, на 800 000 машин превзойдя Японию, которая до этого сохраняла статус лидера. В 2018 году китайский автоэкспорт впервые превысил отметку в 1 млн машин, а по итогам 2023 года он уже вырос в 4,5 раза. Средняя цена экспортируемого китайского автомобиля составила по итогам 2023 года около $19 180.

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Источник изображения: BYD

Отдельно стоит упомянуть про электромобили китайского производства. С 2018 по 2023 годы объёмы их экспорта увеличились сразу в 12,1 раза, с 147 000 штук до 1,77 млн. По сути, в прошлом году 34% китайского автомобильного экспорта формировали как раз электромобили. Они были особенно востребованы в Европе и странах Юго-Восточной Азии, а вот Россия и Мексика предпочитали китайские автомобили с ДВС. На внутреннем рынке Таиланда доля китайских электромобилей достигла 80%. Экспансии китайских машин на электротяге опасаются и власти Европы, поэтому с этого месяца они повысили пошлины, а если к концу года не будут выработаны альтернативные способы регулирования рынка, то действующие ставки сохранятся на следующие пять лет.