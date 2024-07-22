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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA подготовит для Китая ускоритель B20, сочетающий архитектуру Blackwell и соответствие ограничениям США
Местный рынок не списывается американской компанией со счетов.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило о подготовке компанией NVIDIA нового ускорителя вычислений для китайского рынка, адаптированного к текущим требованиям властей США в области экспортного контроля. Изделие с условным обозначением B20, по всей видимости, должно стать преемником H20, который сейчас считается флагманом легально поставляемой в Китай линейки ускорителей NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

Важно, что B20 будет использовать новейшую архитектуру Blackwell, которую NVIDIA представила весной этого года. Данная активность лишний раз доказывает, что компания не собирается отказываться от поставок своих ускорителей в Китай, и в условиях санкций вынуждена предлагать для местного рынка адаптированные вычислительные решения. Представители NVIDIA комментировать эти слухи для Reuters отказались. По данным источников, китайская компания Inspur станет партнёром NVIDIA, которому достанется право заниматься реализацией ускорителей B20 на рынке Китая.

#nvidia #китай #искусственный интеллект #санкции #blackwell
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