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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньский фондовый рынок встретил новости об отказе Байдена от предвыборной гонки снижением котировок
Риторика Дональда Трампа в отношении острова не обнадёживает инвесторов.

Для публичных компаний, так или иначе связанных с Тайванем, непростой выдалась и прошлая неделя, поскольку кандидат в президенты США Дональд Трамп (Donald Trump) довольно резко высказался по поводу перспектив дальнейшего обеспечения безопасности острова за счёт США, а после новостей об отказе действующего президента Джозефа Байдена (Joseph Biden) от участия в предвыборной гонке давление на тайваньский фондовый индекс усилилось, как отмечает Nikkei Asian Review.

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Источник изображения: Reuters

По крайней мере, в пике снижение индекса Taiex достигало 3,04%, соизмеримо теряли в цене и акции многих местных эмитентов: TSMC, MediaTek, UMC и ASE Technology Holding. Акции Foxconn снизились в цене почти на 6%. Эту компанию с Дональдом Трампом связывают особые отношения. Во время своего президентского срока тот пытался «опять сделать Америку великой», для чего привлёк Foxconn к строительству крупного предприятия в Висконсине, но проект так и не был доведён до конца. Возможно, инвесторы как раз помнят об этом обстоятельстве и более настороженно относятся именно к акциям Foxconn.

#тайвань #акции #джо байден #фондовый рынок
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Василий Тругов
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Red Chimbacket
08:57
Шеша тема анала тебя не покидает ни днем ни ночью....
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Чaтo- - - - Бoт
08:55
Байден всё… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты. https://t.me/medvedev_telegram/518
Президент США Джо Байден принял решение покинуть предвыборную гонку
Nvidia&Intel Hater
08:55
В каллитсо чмошник я даже настройки лдрайвера тебе показывал,так что смирись обоссанец.там мониторинг как раз таки стоял через riva
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
08:53
В Каллисто ты как всегда мухлевал, как и в Ласт оф Ас, с ютубом твоё видео не совпадает, а моё совпадало, ладно, я вижу ты сдаёшь. Ещё раз скажу, от тебя нет ни мониторинга, ни нормальной записи с дли...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
08:53
а в реале тут так у 6600 или снова по заветам -частота пониже у карты ??
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Чaтo- - - - Бoт
08:53
Предураг, вы, каклы, всего лишь расходный материал для запада. Да и для РФ уже тоже.
США усиливают оборону: новые терминалы против спутников
Nvidia&Intel Hater
08:53
ну все уже в курсе что твой вантуз жрет фпс.а свою мыловарню в очко себе засунь.ток дегроды как ты ее включают на фхд.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
08:52
Потому что ссышь, а фпс там мало того что тот же что и тут у 6600, так ещё и запись велась, так что получается даже больше, и я могу включить ДЛСС, а ты только дерьмо апскейлеры
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
08:51
у тебя вантуз который ничего не может,смирись уже .ты обоссанец с обсосной картой.ее ток в помойку.такое играть как ты -монитор в говне весь.лучше не играть
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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