Риторика Дональда Трампа в отношении острова не обнадёживает инвесторов.

Для публичных компаний, так или иначе связанных с Тайванем, непростой выдалась и прошлая неделя, поскольку кандидат в президенты США Дональд Трамп (Donald Trump) довольно резко высказался по поводу перспектив дальнейшего обеспечения безопасности острова за счёт США, а после новостей об отказе действующего президента Джозефа Байдена (Joseph Biden) от участия в предвыборной гонке давление на тайваньский фондовый индекс усилилось, как отмечает Nikkei Asian Review.

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Источник изображения: Reuters

По крайней мере, в пике снижение индекса Taiex достигало 3,04%, соизмеримо теряли в цене и акции многих местных эмитентов: TSMC, MediaTek, UMC и ASE Technology Holding. Акции Foxconn снизились в цене почти на 6%. Эту компанию с Дональдом Трампом связывают особые отношения. Во время своего президентского срока тот пытался «опять сделать Америку великой», для чего привлёк Foxconn к строительству крупного предприятия в Висконсине, но проект так и не был доведён до конца. Возможно, инвесторы как раз помнят об этом обстоятельстве и более настороженно относятся именно к акциям Foxconn.