Ранее считалось, что всё ограничится машинами для внутреннего рынка КНР.

На определённых этапах своей истории немецкий концерн Volkswagen имел возможность успешно оспаривать статус Toyota как крупнейшего автопроизводителя в мире. В условиях, когда автопром неумолимо переходит на электротягу, действующее руководство Volkswagen предпочитает сотрудничать с партнёрами для выпуска электромобилей, адаптированных к потребностям конкретных региональных рынков. В Китае таким партнёром должен был стать динамично развивающийся стартап XPeng, но на этой неделе стороны сообщили о расширении схемы сотрудничества на глобальный рынок.

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Источник изображения: XPeng

Во всяком случае, если ранее речь шла об использовании совместно разработанных электромобилей для продвижения на китайском рынке, то теперь сотрудничество охватывает и платформу MEB, на основе которой Volkswagen выпускает электромобили для мирового рынка. Более того, в течение последующих 24 месяцев Volkswagen начнёт выпускать первые электромобили, основанные на более современной архитектуре E/E (electrical/electronic). К слову, в Европе Volkswagen уже делит платформу с Ford Motor, а для американского рынка планирует использовать решения Rivian, так что опыт сотрудничества с XPeng не является уникальным. Год назад Volkswagen купил 4,99% акций этой китайской компании и впервые договорился о совместной разработке электромобилей.