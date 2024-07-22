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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская XPeng поможет Volkswagen создавать электромобили для глобального рынка
Ранее считалось, что всё ограничится машинами для внутреннего рынка КНР.

На определённых этапах своей истории немецкий концерн Volkswagen имел возможность успешно оспаривать статус Toyota как крупнейшего автопроизводителя в мире. В условиях, когда автопром неумолимо переходит на электротягу, действующее руководство Volkswagen предпочитает сотрудничать с партнёрами для выпуска электромобилей, адаптированных к потребностям конкретных региональных рынков. В Китае таким партнёром должен был стать динамично развивающийся стартап XPeng, но на этой неделе стороны сообщили о расширении схемы сотрудничества на глобальный рынок.

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Источник изображения: XPeng

Во всяком случае, если ранее речь шла об использовании совместно разработанных электромобилей для продвижения на китайском рынке, то теперь сотрудничество охватывает и платформу MEB, на основе которой Volkswagen выпускает электромобили для мирового рынка. Более того, в течение последующих 24 месяцев Volkswagen начнёт выпускать первые электромобили, основанные на более современной архитектуре E/E (electrical/electronic). К слову, в Европе Volkswagen уже делит платформу с Ford Motor, а для американского рынка планирует использовать решения Rivian, так что опыт сотрудничества с XPeng не является уникальным. Год назад Volkswagen купил 4,99% акций этой китайской компании и впервые договорился о совместной разработке электромобилей.

#электромобили #volkswagen #xpeng #совместное предприятие
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Nvidia&Intel Hater
07:39
Я тебе могу так сделать и 8к образно.я видел видео 4к на 4090 и сове говно уже на компе пережатое тут не выкладывай ушлепок
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Pandas
07:35
Откуда вы такие беретесь?) У рефа 4090 топовые mps стоят, там оч хорошая обвязка. Разъем плавится во многом из за кривых рук, которые не в состоянии плотно вставить штекер коннектора.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Дмитрий Кудлай
07:34
А где вы там видите английский? Надпись латинскими буквами. Но при чём тут английский?
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Nvidia&Intel Hater
07:29
так играешь ты
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
07:29
так играю я -почувствуй разницу.твой скрин ток слепому любителю анальной смазки длсс зайдет
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Aleksey Aleksey
07:28
Да. Большой обьем памяти это единственный и последний плюс видеокарт амд. Спасибо канечно но говно кушать мало кто предпочитает и сидят на дорогих но адекватно работающих зеленых
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07:27
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Шнур
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Nvidia&Intel Hater
07:23
к чему мудачек привел скрины с тестами -твоего огрызка там нет вообще ибо такое дно даже не тестируют (ибо 20 кадров это смешно будет ).вот ты обсос.всем обосам обсос. .
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
07:21
забей свое длсс в очко себе тухлое.как мы уже видели там шлак,ну а на скрине по сравнению с твоим говном просто идеальная картинка.в ласт оф эсс музее то конечно одинаково фпс .там нечего рендерить ка...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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