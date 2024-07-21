Впервые столь сильное влияние оказывают акции единственной компании.

С начала этого года акции NVIDIA успели вырасти в цене на 138%, как отмечает Seeking Alpha, и во многом благодаря такой динамике индекс S&P 500 прибавил с начала года на 29%. Если исключить акции NVIDIA, то прирост индекса ограничился бы скромным 15%. По сути, половину этого прироста как раз и обеспечили акции компании NVIDIA.

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Источник изображения: Seeking Alpha

По словам представителей The Macro Institute and Trahan Macro Research, для американского фондового рынка ранее были характерны ситуации, когда определённый сектор обеспечивал положительную динамику индексов на протяжении некоторого периода, но впервые подобное влияние демонстрируют акции одной компании. Так или иначе, трудную для компаний технологического сектора неделю акции NVIDIA завершили снижением курса, но им удалось лучше противостоять общей негативной тенденции, чем некоторым другим ценным бумагам сектора.