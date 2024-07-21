По крайней мере, в Китае, а для Гонконга была предложена версия с правым рулём.

Как и планировалось, на уходящей неделе марка Zeekr представила в Китае и Гонконге обновлённый вариант своего электрического минивэна 009, причём в последнем из регионов он с четвёртого квартала текущего года будет предлагаться в варианте с правым рулём, как отмечает CnEVPost. В дальнейшем Zeekr также планирует регулярно представлять праворульные версии своих моделей.

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Источник изображения: CnEVPost

После текущего обновления Zeekr 009 оказался не только заднеприводным в базовой версии, но и подешевел на 12,2% относительно предшественника до $60 390. По крайней мере, в Китае его можно будет купить за эти деньги, причём две первые комплектации будут семиместными, и только старшая получит шесть мест. Машина также существует в роскошном исполнении с четырьмя сидениями, но эта версия позиционируется Zeekr как отдельная модель. Даже заднеприводный вариант минивэна разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды. В полноприводном исполнении этот рубеж разменивается за 3,9 секунды.

Важным для удобства эксплуатации изменением стал переход 009 на архитектуру с напряжением 800 В, что позволит не только снизить потери в бортовой электросети высокого напряжения, но и ускорить процесс зарядки при подключении к мощному источнику постоянного тока. Ёмкость тяговой батареи в базовом исполнении составляет 108 кВт·ч, причём её химический состав является трёхкомпонентым (марганец, кобальт, никель), в заднеприводном исполнении Zeekr 009 с её помощью способен преодолеть без подзарядки до 740 км без подзарядки. Полноприводная машина с такой батареей способна преодолеть 702 км в том же цикле. За доплату почти в $7000 клиенты могут получить батарею ёмкостью 140 кВт·ч, которая увеличивает условный запас хода до 900 км. Примечательно, что праворульный вариант Zeekr 009 для Гонконга сохранил старую 400-вольтовую архитектуру, да и в продаже он появится только к концу года. Такая машина оснащается тяговой батареей ёмкостью 116 кВт·ч и способна проехать до 582 км без подзарядки по другому циклу WLTP. Стоимость новинки в Гонконге заметно выше, чем в Китае — от $96 660 за полноприводный вариант.

Интересно, что руководство Zeekr на презентации обновлённого 009 упомянуло о намерениях выпускать под этой маркой гибридные автомобили с генераторами на основе ДВС, хотя в материнской корпорации Geely за подобные модели отвечает родственная марка Lynk & Co. Впрочем, окончательное решение о выходу Zeekr на рынок последовательных гибридов пока не принято. Готовящийся к анонсу кроссовер Zeekr 7X также будет предложен в варианте с правым рулём.