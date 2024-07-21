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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
И это по самым скромным оценкам.

Выпускающая передовые литографические сканеры компания ASML на уходящей неделе дала прогноз на текущий квартал, который оказался хуже ожиданий рынка, но больше всего на котировки акций компаний полупроводникового сегмента повлиял Дональд Трамп (Donald Trump) со своими критическими высказываниями в адрес Тайваня. Между тем, аналитики Bank of America убеждены, что на величине капитальных затрат основных участников рынка данные факторы не скажутся. По крайней мере, в следующем году они сообща должны потратить до $120 млрд на закупку оборудования для производства чипов.

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Источник изображения: Micron Technology

Впрочем, как поясняют представители Bank of America, данные инвестиции будут сосредоточены в основном на направлении систем искусственного интеллекта. Та же компания Broadcom видит перед собой достаточно чёткую перспективу роста заказов со стороны американских клиентов из числа провайдеров облачных услуг на ближайшие три или пять лет. При этом за пределами сегмента ИИ ситуация продолжает оставаться неоднозначной в силу макроэкономических и геополитических проблем.

Если же говорить о Тайване и его значимости для мировых цепочек поставок, то аналитики Bank of America считают, что в ближайшие пять лет заменить этот остров какими-то альтернативами не удастся, а потому необходимо ориентироваться на сохранение зависимости всей мировой промышленности от геополитической ситуации в регионе.

#аналитика #полупроводники #tsmc #тайвань #bank of america
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