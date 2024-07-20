А потому сократила специалистов по продаже собственных устройств.

Основанной в 2010 году компании Magic Leap, как напоминает Bloomberg, удалось привлечь несколько миллиардов инвестиций на своё развитие, в том числе и от корпорации Google, но в розничном сегменте она успеха с собственными очками дополненной реальности добиться не смогла, после чего решила сосредоточиться на корпоративных клиентах.

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Источник изображения: Magic Leap

По всей видимости, дела у компании идут всё хуже, поскольку она недавно сократила 75 сотрудников, включая всех специалистов по продажам и маркетингу. Из скупых комментариев официальных представителей Magic Leap становится известно, что она сосредотачивается на деятельности, связанной с разработкой технологий и приложений, на этом направлении поддержка клиентов и партнёров в результате сокращений пострадать не должна. По неофициальным данным, для Magic Leap в дальнейшем приоритетным станет лицензирование своих технологий сторонним производителям устройств. В конце мая она заключила соглашение о сотрудничестве с Google.