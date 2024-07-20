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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Magic Leap собирается сосредоточиться на лицензировании своих технологий дополненной реальности
А потому сократила специалистов по продаже собственных устройств.

Основанной в 2010 году компании Magic Leap, как напоминает Bloomberg, удалось привлечь несколько миллиардов инвестиций на своё развитие, в том числе и от корпорации Google, но в розничном сегменте она успеха с собственными очками дополненной реальности добиться не смогла, после чего решила сосредоточиться на корпоративных клиентах.

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Источник изображения: Magic Leap

По всей видимости, дела у компании идут всё хуже, поскольку она недавно сократила 75 сотрудников, включая всех специалистов по продажам и маркетингу. Из скупых комментариев официальных представителей Magic Leap становится известно, что она сосредотачивается на деятельности, связанной с разработкой технологий и приложений, на этом направлении поддержка клиентов и партнёров в результате сокращений пострадать не должна. По неофициальным данным, для Magic Leap в дальнейшем приоритетным станет лицензирование своих технологий сторонним производителям устройств. В конце мая она заключила соглашение о сотрудничестве с Google.

#дополненная реальность #сокращения #magic leap
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AggroShkolyar
09:17
Хм... наверное потому что она никогда не была конкурентом 7900ХТХ, не?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
owzod
09:17
Зайди ко мне, я тебе покажу длсс в 1440р с 4090 и ты забудешь что такое натив=))) Потому как увидел что то .... этакое))) г.Хабаровск , Ворошилова 48 - 55.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:16
ты хуйвзвод и что это изменит ? смотрю у зеленожопых прям снова разрыв пукана
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
09:16
Не знаю, гугол не может врать.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:14
то есть добавить того чего нет в оригинале считается уже фичей у зеленожопых чмырей ?? то да,то технологии,я бы хотел играть как изначально игра делалась,а не как от балды ее ии дорисовал
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
owzod
09:13
Ты просто дебил) с маленькой буквы.)
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Иван Бородин
09:08
Относительно лучей и других апскейтов могу добавить что полноценные лучи(хотя это всеволишь маркетинговая фишка реально не как не улучьшающая качество картинки) как и длсс который артефачит и логает, ...
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Nvidia&Intel Hater
09:07
то есть выдумывает недостающие детали -красота,ну просто чудесно.это называется ХРЕНЬ.как стопка газет в стопку белья с говном dlss стала я уже видел.конченое убожество
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
09:06
Я тебе уже много раз писал что то чего не может быть она не добавляет, а добавляет например недостающие детали до картинки 4K например, детали которых например недостаёт в более низких разрешениях, та...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:05
конечно тебе натив не нужен ибо карта дно дна,тебе клиническому идиоту надо врубить perfomance и говорить что то норма.твои скрины снова выложить ?? гавно гавном
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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