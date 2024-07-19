Похоже, их повышения всё равно не удастся избежать.

В этом году вскоре после своего вступления в должность председателя совета директоров TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) — действующий генеральный директор компании, уже намекал, что не прочь брать с наживающейся на буме систем искусственного интеллекта компании NVIDIA повышенную плату за свои услуги. Как отмечает Nikkei Asian Review, на вчерашней квартальной конференции глава компании признал, что себестоимость продукции TSMC растёт сразу в силу нескольких факторов.

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Источник изображения: TSMC

Во-первых, литографические технологии становятся более сложными и дорогими в освоении. Во-вторых, на Тайване, где сосредоточено основное количество предприятий компании, растут тарифы на электроэнергию. Наконец, компания вынуждена тратить больше средств на строительство предприятий за пределами Тайваня по сравнению с проектами, реализуемыми на острове, и эту разницу тоже отчасти придётся покрывать за счёт цен на услуги компании. Впрочем, при всём этом руководство TSMC настаивает, что будет придерживаться не конъюнктурного подхода к формированию ценовой политики, а стратегического. При этом среди клиентов TSMC компании придётся вести разъяснительную работу, чтобы они понимали, за что платят соответствующие суммы, как намекнул глава контрактного производителя чипов. Эксперты Nomura ожидают, что TSMC поднимет цены на услуги по обработке кремниевых пластин на 5-10% в сегменте передовой литографии с января 2025 года.