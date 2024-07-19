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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
YMTC в очередной раз обвинила Micron в нарушении своих патентов
Причём в суде американской юрисдикции.

Правовой портал Bloomberg на этой неделе сообщил, что китайская компания YMTC второй раз с ноября прошлого года подала иск в Федеральном окружном суде Северного округа Калифорнии к американскому производителю памяти Micron Technology, обвинив его в обширных злоупотреблениях в области интеллектуальной собственности на изобретения, защищаемые 11 патентами. О каких технологиях в данном случае шла речь, не уточняется, но в прошлый раз YMTC обвиняла Micron в нарушении патентов, связанных с выпуском и разработкой памяти типа 3D NAND.

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Источник изображения: YMTC

Напомним, YMTC является крупнейшим в Китае производителем памяти типа 3D NAND, с прошлого года компания снабжает своих клиентов 232-слойными микросхемами, соответствующие чипы твердотельной памяти обнаруживаются и в смартфонах Huawei, которые последняя пытается совершенствовать в условиях постоянно усиливающихся санкций.

#сша #micron #ymtc #патентный спор
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