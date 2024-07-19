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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA смогла пересилить тенденции вчерашних торгов, её акции выросли в цене почти на 3%
И помог ей в этом всё тот же отчёт TSMC.

С начала этого года акции NVIDIA выросли в цене почти в два с половиной раза, а за предыдущие двенадцать месяцев прогресс измерялся почти такой же разницей. Как известно, вчерашняя динамика котировок акций компаний технологического сектора в большей степени определялась не оптимистичными данными финансовой статистики TSMC, а недружелюбными высказываниями Дональда Трампа (Donald Trump) в адрес Тайваня. Как отмечает CNBC, акциям NVIDIA всё-таки удалось пойти против течения, завершив торги ростом курса на 2,63%.

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Источник изображения: Getty Images

По всей видимости, в конкретном случае на настроения инвесторов в большей степени повлияли заявления главы TSMC Си-Си Вэя (C.C. Wei), который предположил, что в сегменте компонентов для систем ИИ возможности TSMC по удовлетворению спроса не будут достигнуты до 2026 года, как минимум. Поскольку NVIDIA является крупным клиентом TSMC в данной сфере, инвесторы справедливо предположили, что спрос на продукцию NVIDIA останется высоким до конца 2025 года, и это будет способствовать росту выручки компании в указанный период.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект #tsmc #акции
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