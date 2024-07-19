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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
OpenAI пыталась привлечь Broadcom к разработке ускорителей ИИ
Не факт, что всё получится.

По данным издания The Information, компания OpenAI некоторое время назад обращалась к Broadcom с инициативой по разработке специализированных ускорителей систем искусственного интеллекта для собственных нужд. Предполагалось, что такие чипы, разработанные Broadcom, будут выпускаться тайваньской компанией TSMC. Кроме того, OpenAI привлекла к такой работе нескольких бывших сотрудников Google, которые участвовали в создании процессоров семейства Tensor.

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Источник изображения: JHVEPhoto

Даже если бы эта инициатива увенчалась успехом, выпуск чипов разработки Broadcom для OpenAI удалось бы наладить не ранее 2026 года. Попутно OpenAI взаимодействовала с SK hynix и Samsung, рассчитывая получить от них память типа HBM для соответствующих ускорителей. Заодно руководство OpenAI просило у TSMC увеличить объёмы выпуска ускорителей NVIDIA, без которых пока не может обходиться в расширении своей вычислительной инфраструктуры.

#nvidia #искусственный интеллект #openai #broadcom
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