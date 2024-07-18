Но при этом на две трети компания зависит от рынка Северной Америки.

Сама по себе отчётность TSMC, ещё не обросшая на момент публикации цитатами руководства компании, представляет определённый интерес для самостоятельного анализа динамики финансовых показателей. Географический срез по выручке компании, например, демонстрирует не только стабильно высокую зависимость бизнеса компании от североамериканского рынка, но и растущее влияние Китая. В частности, по итогам второго квартала доля Северной Америки сократилась с 66 до 65 %, а вот доля Китая выросла с 12 до 16 %.

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Источник изображения: TSMC

Впрочем, в последовательном сравнении динамика выручки не была столь однозначна. По сравнению с первым кварталом текущего года, выручка TSMC в Северной Америке сократилась с 69 до 65 %, а на китайском направлении она выросла с 9 до 16 %. Конечно, тут сказываются и сезонные тенденции различных обслуживаемых TSMC сегментов рынка, но данная таблица наглядно демонстрирует, почему компания не может игнорировать интересы американских клиентов, и почему старается прислушиваться к потребностям китайских. Правда, в последнем случае речь не идёт о передовых техпроцессах, но китайские заказчики TSMC наверняка увеличили закупки чипов, выпускаемых по зрелым технологическим нормам. Тем более, что у TSMC в Китае есть профильное предприятие.