За счёт повышения пошлин — схема уже была опробована во время первого срока президентства.

Возможно, даже далёкие от политики читатели могут помнить, что во время своего президентства Дональд Трамп (Donald Trump) развернул настоящую «торговую войну» между США и Китаем, которая выразилась в введении повышенных таможенных пошлин на товары из последней из стран. Как отмечает TechNews, сейчас этот кандидат на пост президента США вынашивает новые планы по ограничению поставок полупроводниковой продукции из Китая.

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Источник изображения: TechNews

Во-первых, Трамп готов ввести повышенные импортные пошлины на все чипы китайского происхождения. Если общая ставка на импорт чипов в США не превысит 10%, то китайская продукция может облагаться по ставке 60%, включая и самые примитивные изделия, выпускаемые по зрелым техпроцессам.

Во-вторых, американским регуляторам будет поручено отслеживать цепочки производства чипов на предмет их причастности к китайской промышленности. Сама по себе страна упаковки готового чипа больше не будет иметь решающего значения. Власти США могут перейти к контролю за происхождением кристаллов конкретных чипов и даже фотомасок, используемых для их обработки на литографическом оборудовании. К слову, из-за такой таможенной политики могут подорожать поставляемые в США чипы даже корейских и тайваньских компаний, поскольку часть из них так или иначе обрабатывается в КНР.