А выпуск 2-нм продукции в массовых количествах будет налажен уже в 2025 году.

Ресурсу CNBC удалось в числе первых проанализировать стенограмму выступления руководства TSMC на квартальном отчётном мероприятии. Председатель совета директоров Си-Си Вэй (C.C. Wei), который с недавних пор совмещает этот пост с должностью генерального директора, заявил о высоком спросе на 3-нм продукцию компании. В прошлом квартале она формировала до 15% всей выручки компании, и это существенный прогресс по сравнению с теми 9% выручки, которые были получены в первом квартале текущего года.

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Источник изображения: TSMC

По словам главы TSMC, компания готова перевести под выпуск 3-нм изделий часть линий, задействованных в производстве 5-нм продукции. В прошлом квартале последняя формировала 35% выручки компании, что больше прошлогодних 30%, но меньше полученных в первом квартале 37%. Зато 7-нм техпроцесс неуклонно сокращает свою долю в выручке компании: с 23 до 17 % по итогам прошлого квартала в годовом сравнении. К массовому производству 2-нм продукции TSMC обещает приступить в следующем году.

Существенному пересмотру программа капитальных затрат на текущий год не подверглась, но компания подняла нижнюю границу диапазона с $28 до $30 млрд, а верхняя осталась на отметке $32 млрд. От 70 до 80 % этой суммы будет направлено на расширение производственных мощностей, связанных с выпуском продукции по передовым техпроцессам. При этом за первое полугодие TSMC потратила на капитальные нужды только $12 млрд, поэтому основные расходы должны прийтись на второе полугодие. Глава TSMC считает, что компания сможет удовлетворить спрос на свои услуги в полной мере не ранее 2026 года. То есть, в следующем году предложение ещё будет отставать от спроса. Его потолок компания нащупать сейчас не может. Выручка в текущем году, по прогнозам TSMC, вырастет более чем на 25%.