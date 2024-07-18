Потому что недовольство в Ухане, а Шанхай в другом месте.

Уханьские таксисты недавно не постеснялись публично выразить свой протест активному расширению парка беспилотных таксомоторов в этом китайском городе, который уже насчитывает около 500 автономных транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на коммерческой основе. По информации South China Morning Post, власти Шанхая решились на запуск беспилотных такси в крупном районе Пудун даже в условиях, когда уханьские таксисты выразили недовольство темпами экспансии подобных сервисов у себя в городе.

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Источник изображения: Bloomberg

В Шанхае под эксплуатацию беспилотных такси четырёх компаний отведён район в Пудуне с общей протяжённостью дорог около 205 км, охватывающий прилегающую к международному аэропорту территорию. Лицензии на осуществление перевозок в этом районе на беспилотных такси получат компании Baidu, AutoX, Pony.ai и SAIC AI Lab. О численности беспилотного таксопарка открыто говорят не все участники эксперимента, но SAIC AI Lab пока получила разрешение на эксплуатацию пяти таксомоторов без водителя за рулём, и до конца года рассчитывает увеличить численность машин до 40 штук.

Шанхай оказался в числе первых китайских мегаполисов, разрешивших эксплуатацию беспилотных такси законодательно, но фактическое тестирование здесь проводилось с 2018 года с обязательным присутствием страхующего водителя за рулём прототипов беспилотных такси. Кроме того, местные испытания по своему географическому охвату уступали уханьским. Представители SAIC AI Lab признают, что в условиях китайского городского трафика возникают такие ситуации, которые ставят автоматику в тупик и создают неудобства для других участников движения, хотя с точки зрения безопасности бесплотные такси демонстрируют более благоприятную статистику, чем многие начинающие водители.