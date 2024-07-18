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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Беспилотные такси расширят свою работу в Шанхае даже с учётом недовольства водителей
Потому что недовольство в Ухане, а Шанхай в другом месте.

Уханьские таксисты недавно не постеснялись публично выразить свой протест активному расширению парка беспилотных таксомоторов в этом китайском городе, который уже насчитывает около 500 автономных транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на коммерческой основе. По информации South China Morning Post, власти Шанхая решились на запуск беспилотных такси в крупном районе Пудун даже в условиях, когда уханьские таксисты выразили недовольство темпами экспансии подобных сервисов у себя в городе.

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Источник изображения: Bloomberg

В Шанхае под эксплуатацию беспилотных такси четырёх компаний отведён район в Пудуне с общей протяжённостью дорог около 205 км, охватывающий прилегающую к международному аэропорту территорию. Лицензии на осуществление перевозок в этом районе на беспилотных такси получат компании Baidu, AutoX, Pony.ai и SAIC AI Lab. О численности беспилотного таксопарка открыто говорят не все участники эксперимента, но SAIC AI Lab пока получила разрешение на эксплуатацию пяти таксомоторов без водителя за рулём, и до конца года рассчитывает увеличить численность машин до 40 штук.

Шанхай оказался в числе первых китайских мегаполисов, разрешивших эксплуатацию беспилотных такси законодательно, но фактическое тестирование здесь проводилось с 2018 года с обязательным присутствием страхующего водителя за рулём прототипов беспилотных такси. Кроме того, местные испытания по своему географическому охвату уступали уханьским. Представители SAIC AI Lab признают, что в условиях китайского городского трафика возникают такие ситуации, которые ставят автоматику в тупик и создают неудобства для других участников движения, хотя с точки зрения безопасности бесплотные такси демонстрируют более благоприятную статистику, чем многие начинающие водители.

#китай #шанхай #беспилотное такси
Источник: scmp.com
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Nvidia Hater
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VRoman
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Nvidia Hater
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Clamwult
08:28
Тут не вычисление, а Вулкан которым амдшники везде кичатся, там тест как в 3D mark идёт
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Nvidia Hater
08:27
ты этот бенч себе в очко разработанное засунь.в другом то ты так же 20 кадров просрал и ток и осталось передергивать на вычислении тебе
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Clamwult
08:26
Ну да, пару настроек снизил, многослойное преломление не поставил, и самый низ не показал. Моё видео в музее на твоё более чем показательно, там одинаково, значит везде также будет
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Nvidia Hater
08:26
ну да .конечно же.когда у тебя не обосралась -то реальное положение.в общем надоел ты мне .уо дегрод.вижу твой вантуз который 65 градусов при днищенской частоте и вижу мыло кторое ты всем втюхиваешь
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Clamwult
08:25
Ну эта игра показывает реальную расстановку сил в никем не проплаченных играх
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Nvidia Hater
08:25
не пизди.второе видео полностью все настройки показаны.так что отсоси вприпрыжку чом
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Clamwult
08:25
Это был тест на твоё видео в помещении, а реальных настроек на улице от тебя я так и не увидел, везде всё обрезано и не показано до конца
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