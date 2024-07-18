В 2020 году, в момент презентации аккумуляторных ячеек типоразмера 4680 глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) возлагал на них серьёзные надежды, ведь эти аккумуляторы должны были серьёзно снизить себестоимость тяговой батареи и всего электромобиля. Первоначально планировалось наладить их массовый выпуск к концу 2022 года, причём не только на новом для того периода предприятии в Техасе, но и на немецкой площадке Tesla в окрестностях Берлина. От последней части плана в дальнейшем пришлось отказаться по совокупности технологических и экономических факторов. В Техасе выпуск ячеек типоразмера 4680 был налажен, но в небольших количествах, хотя к середине прошлого года их тираж и перевалил за 10 млн экземпляров.
Как отмечает The Information, проблемы с дефектами ячеек типоразмера 4680 и уровнем брака при производстве до сих пор не устранены, и теперь Илон Маск поставил перед подчинёнными задачу что-то сделать до конца текущего года. Если проблемы устранены не будут, то Tesla готова полностью отказаться от идеи самостоятельного выпуска таких аккумуляторных ячеек.
реклама
Теоретически, компания может получать их от своих партнёров, поскольку Panasonic и LG Energy Solution выпуск таких аккумуляторных ячеек постепенно разворачивают, хотя также сталкиваются с проблемами. Камнем преткновения, как считается, является технология «сухого» изготовления катодов. Аноды с её помощью уже выпускаются, но решающее влияние на себестоимость ячейки оказывает именно катод, а решить сопутствующие проблемы Tesla до сих пор не может. На предприятии в Техасе ячейками типоразмера 4680 оснащаются кроссоверы Model Y в некоторой части ассортимента, и все электрические пикапы Cybertruck. Руководство компании настаивает, что имеющихся объёмов выпуска ячеек типа 4680 ей хватает для производства соответствующих электромобилей в достаточных количествах.