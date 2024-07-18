Либо от идеи придётся отказаться полностью.

В 2020 году, в момент презентации аккумуляторных ячеек типоразмера 4680 глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) возлагал на них серьёзные надежды, ведь эти аккумуляторы должны были серьёзно снизить себестоимость тяговой батареи и всего электромобиля. Первоначально планировалось наладить их массовый выпуск к концу 2022 года, причём не только на новом для того периода предприятии в Техасе, но и на немецкой площадке Tesla в окрестностях Берлина. От последней части плана в дальнейшем пришлось отказаться по совокупности технологических и экономических факторов. В Техасе выпуск ячеек типоразмера 4680 был налажен, но в небольших количествах, хотя к середине прошлого года их тираж и перевалил за 10 млн экземпляров.

Как отмечает The Information, проблемы с дефектами ячеек типоразмера 4680 и уровнем брака при производстве до сих пор не устранены, и теперь Илон Маск поставил перед подчинёнными задачу что-то сделать до конца текущего года. Если проблемы устранены не будут, то Tesla готова полностью отказаться от идеи самостоятельного выпуска таких аккумуляторных ячеек.

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Источник изображения: Tesmanian

Теоретически, компания может получать их от своих партнёров, поскольку Panasonic и LG Energy Solution выпуск таких аккумуляторных ячеек постепенно разворачивают, хотя также сталкиваются с проблемами. Камнем преткновения, как считается, является технология «сухого» изготовления катодов. Аноды с её помощью уже выпускаются, но решающее влияние на себестоимость ячейки оказывает именно катод, а решить сопутствующие проблемы Tesla до сих пор не может. На предприятии в Техасе ячейками типоразмера 4680 оснащаются кроссоверы Model Y в некоторой части ассортимента, и все электрические пикапы Cybertruck. Руководство компании настаивает, что имеющихся объёмов выпуска ячеек типа 4680 ей хватает для производства соответствующих электромобилей в достаточных количествах.