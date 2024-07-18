Но в целом вектор движения был направлен вниз.

На поведение акций американских компаний технологического сектора вчера оказали влияние два события. Слухи о намерениях властей США ужесточить риторику во взаимоотношениях с Японией и Нидерландами по вопросу поставок ими оборудования для выпуска чипов в Китай вызвали оправданное беспокойство инвесторов, причём не только в отношении акций профильных компаний из указанных стран. Во-вторых, кандидат в президенты США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что на Тайване сконцентрировано такое количество предприятий по выпуску полупроводниковой продукции, что остров мог бы платить США за военную защиту своей территории.

Как поясняет Bloomberg, из входящих в биржевой индекс Philadelphia Semiconductor Index акций 30 эмитентов отрицательную динамику курса вчера продемонстрировали 25, и только пять смогли сопротивляться этому движению.

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Источник изображения: Intel

Среди них оказались акции Intel и GlobalFoundries. Обе являются американскими компаниями, располагающими производством на территории США. В пике акции Intel поднимались в цене на 8,2%, но завершили торговую сессию они лишь незначительным повышением относительно уровня открытия. Акции GlobalFoundries подросли в цене на 6,82%. В целом же на мировом рынке акции полупроводниковых компаний вчера потеряли достаточно, чтобы сократить капитализацию затрагиваемых эмитентов на $500 млрд. Ценные бумаги TSMC подешевели на 8%, а курс акций ASML просел на 12,7% даже на фоне удачного по меркам рынка квартального отчёта.