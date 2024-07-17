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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Санкции США в какой-то момент сократили объёмы продаж смартфонов Huawei в 12 раз
По сравнению с 2019 годом, который теперь кажется руководству Huawei весьма удачным.

Ещё при президенте Дональде Трампе (Donald Trump) китайская компания Huawei Technologies начала подвергаться санкциям, в результате которых уже к 2020 году утратила доступ к конвейеру тайваньской компании TSMC, выпускавшей для неё процессоры по передовым литографическим технологиям. Пока это позволяли сделать накопленные до введения санкций запасы чипов, Huawei на короткое время успела стать крупнейшим в мире поставщиком смартфонов. В 2019 году, как напоминает South China Morning Post, она отгрузила по всему миру более 240 млн смартфонов.

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Источник изображения: Shutterstock

Ричард Ю (Richard Yu), ныне возглавляющий бизнес Huawei по выпуску потребительских устройств, в интервью одному из китайских блогеров недавно признался, что в худшие времена после введения американских санкций компания не могла отгрузить более 20 млн смартфонов в год. По сути, из-за санкций объёмы поставок смартфонов Huawei сократились в 12 раз. Конечно, с течением времени по мере приложения компанией усилий по исправлению ситуации объёмы поставок смартфонов этой марки начали расти. В 2022 году ей уже удалось поставить клиентам 28,1 млн смартфонов, а после выхода знаменитого семейства Mate 60 в прошлом году прогресс заметно ускорился.

По прогнозам TechInsights, в текущем году Huawei увеличит свою долю китайского рынка смартфонов с 12 до 19%, а также поставит внутри Китая более 50 млн смартфонов. Конечно, до былых высот это ей подняться не позволит, но хотя бы продемонстрирует способность сопротивляться беспрецедентно жёстким санкциям США. По словам Ричарда Ю, китайские покупатели смартфонов Huawei на базе «импортозамещённых» процессоров своими деньгами оказывают поддержку всей полупроводниковой отрасли страны.

#смартфоны #сша #аналитика #huawei #санкции #импортозамещение
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