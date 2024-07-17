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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В июне экспорт чипов из Южной Кореи вырос на 49,4% в денежном выражении
Важнейшим рынком сбыта остался Китай в сочетании с Гонконгом.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на свежие данные официальной статистики, экспортная выручка Южной Кореи в сфере товаров, связанных с информационными технологиями и телекоммуникациями, по итогам июня выросла в годовом сравнении на 31,1% до $21,05 млрд. На этом направлении положительная динамика экспортной выручки сохраняется уже на протяжении восьми последовательных месяцев.

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Источник изображения: Yonhap

При этом импорт продукции такого назначения сократился в июне на 5,1% до $10,87 млрд, создав профицит внешнеторгового баланса в размере $10,18 млрд. За первое полугодие в целом экспорт товаров соответствующих категорий вырос на 28,2% до $108,9 млрд и показал второй по величине результат для этого периода. Импорт за полугодие сократился на 0,7% до $67,78 млрд, а профицит внешнеторгового баланса составил $41,07 млрд.

Экспорт полупроводниковой продукции из Южной Кореи в июне вырос в годовом сравнении на 49,4% до $13,44 млрд, в немалой степени этому способствовал высокий спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта, а именно — память типа HBM различных поколений.

Экспорт дисплеев из Южной Кореи в июне увеличился в годовом сравнении на 22,6% до $1,95 млрд. Уже пятый месяц подряд эта категория южнокорейского экспорта демонстрирует прирост на двузначное количество процентов. В сегменте мобильных телефонов выручка выросла на 8% до $840 млн, в сегменте ПК и периферийных устройств подскочила сращу на 48,9% до $1,29 млрд, а вот телекоммуникационное оборудование сократило выручку на 8,6% до $200 млн.

Китай и Гонконг обеспечили рост экспорта из Южной Кореи на 29,2% до $8,71 млрд. Лидером роста стал Вьетнам с его увеличением выручки на 36,8% до $3,4 млрд. Здесь расположены крупные предприятия Samsung по производству смартфонов, а ещё в эту страну переносят свои производства многие подрядчики американских компаний из Китая. Непосредственно экспорт товаров электронного типа из Южной Кореи в США по итогам июня вырос на 27% до $2,5 млрд. В Европу было отгружено на 1,5% больше ($990 млн), чем годом ранее, а вот корейский экспорт в Японию вообще сократился на 8,6% до $330 млн, и отрицательная динамика наблюдается уже второй месяц подряд. В очередной раз можно убедиться, что для Южной Кореи главным внешнеторговым партнёром остаётся Китай. Уже восьмой месяц подряд экспорт на этом направлении растёт за счёт поставок полупроводниковой продукции и дисплеев.

#аналитика #финансы #полупроводники #китай #южная корея
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