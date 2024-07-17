На них будут выпускаться кремниевые пластины.

В конце 2022 года тайваньская компания GlobalWafers приступила к строительству в Техасе первого за многие годы предприятия по выпуску кремниевых пластин, из которых потом изготавливаются полупроводниковые компоненты. Как сообщает Bloomberg, по «Закону о чипах» эта компания сможет претендовать на получение $400 млн правительственных субсидий. Часть этих средств будет направлена на строительство ещё одного подобного предприятия в штате Миссури. Оба проекта создадут 2500 рабочих мест в США.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Собственные расходы GlobalWafers при этом составят $4 млрд, поэтому за счёт субсидий удастся покрыть только 10% инвестиций в строительство двух предприятий. Власти США заинтересованы в финансировании проектов GlobalWafers ещё и по причине потребности местных производителей чипов для оборонной промышленности в особом типе кремниевых пластин, которые позволяют создавать компоненты, устойчивые к жёстким условиям эксплуатации, свойственным военной технике. Это будет уже 13-й в хронологическом порядке грант властей США в рамках «Закона о чипах» и седьмой по величине.