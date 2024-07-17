Политика оказалась важнее экономики.

В годовом сравнении выручка ASML по итогам второго квартала сократилась на 9,5% до 6,24 млрд евро, а чистая прибыль упала на 18,7% до 1,58 млрд евро, но не эти финансовые показатели определяли динамику курса акций этого нидерландского поставщика литографических сканеров. Фактически, инвесторы рассчитывали на меньшие суммы выручки и чистой прибыли, поэтому достигнутые по итогам второго квартала результаты оказались лучше прогнозов. Кроме того, общая сумма заказов на поставку оборудования ASML за год выросла на 24% до 5,6 млрд евро, примерно половину этой суммы составили заказы на передовое EUV-оборудование.

Сегодняшнюю динамику курса акций ASML, как поясняет Reuters, в большей степени определили геополитические угрозы в виде новых санкций США. Власти этой страны, напомним, готовы ввести ограничения на поставку из Нидерландов и Японии в Китай оборудования, которое хоть как-то использует технологии американского происхождения.

реклама

Источник изображения: ASML

Для ASML, которая по итогам второго квартала получила в Китае 49% своей выручки, а именно 2,3 млрд евро, вероятные санкции США представляю серьёзную угрозу. По этой причине курс акций ASML даже после публикации хорошей отчётности упал максимально с октября 2022 года, на 6%. Изначально руководство ASML ожидало, что выручка компании в Китае из-за санкций в этом году сократится на 10-15 %.