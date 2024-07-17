Если те не согласятся, им грозят американские санкции.

По информации Bloomberg, действующая администрация американского президента торопится оказать на власти Нидерландов и Японии дополнительное давление в вопросе введения санкций против китайской полупроводниковой промышленности. По данным американских чиновников, компании из Нидерландов и Японии пока что позволяют китайским клиентам пользоваться сервисной поддержкой ранее закупленного оборудования, тогда как американские поставщики такого права давно лишены.

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Источник изображения: ASML

Если власти Нидерландов и Японии не прислушаются к точке зрения американских коллег, то против этих стран США может ввести вторичные санкции, поскольку подобные механизмы законодательством страны предусмотрены. Самое интересное, что такому сценарию противятся даже американские поставщики оборудования, которые изначально ратовали за усиление санкций против Китая со стороны геополитических союзников США. У американских компаний есть поставщики на территории Японии и Нидерландов, и если усиление санкций нарушит торговые связи, от этого пострадают все.

Американские производители оборудования выступают за более мягкое решение проблемы, предлагая Министерству торговли США выдавать зарубежным компаниям экспортные лицензии на осуществление деятельности в отношении Китая и на его территории. Японское правительство, как отмечается на неофициальном уровне, противится любому усилению санкций. В целом, опасаясь ухудшения экономического положения поставщиков литографического оборудования, власти Нидерландов и Японии предпочли бы дождаться осенних выборов президента в США, прежде чем связывать себя новыми долгосрочными обязательствами с действующей администрацией, но последняя тоже понимает конъюнктуру, и пытается решить что-то «здесь и сейчас».