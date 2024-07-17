У этого решения есть определённый личный подтекст.

На днях губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом (Gavin Newsom), как отмечает CNBC, был подписан закон, избавляющий местные учебные заведения уведомлять родителей о смене ребёнком своей гендерной идентификации. Данный шаг властей штата возмутил Илона Маска (Elon Musk), и он со страниц своей социальной сети X пригрозил перенести штаб-квартиры своих компаний SpaceX и собственно X из Калифорнии в Техас.

реклама

Источник изображения: SpaceX

Напомним, что в 2021 году после скандала с остановкой конвейера предприятия Tesla из-за пандемии на шесть недель Илон Маск не только перенёс её штаб-квартиру в Техас, но и сам переехал в этот штат. К слову, он на этом смог ежегодно экономить приличную сумму налоговых выплат, поэтому переезд миллиардера был оправдан и с экономической точки зрения.

В новом заявлении Илона Маска говорится, что принятие подобных законов властями штата является «последней каплей», и соответствующего рода угрозы для семей и компаний в целом вынуждают миллиардера переносить штаб-квартиры за пределы Калифорнии. Аэрокосмическая SpaceX уже располагает стартовой площадкой в Техасе, там же разместится и новая штаб-квартира компании, а купленная в ноябре 2022 года социальная сеть X (тогда ещё Twitter) свою штаб-квартиру перенесёт из Сан-Франциско в Остин. Надо сказать, у Маска возникали конфликты и с муниципалитетом Сан-Франциско, когда он начал оборудовать места для ночлега сотрудников в бывшем офисе Twitter без разрешения городских властей, поэтому раздражение у него копилось уже давно.

Для Илона Маска законы о правах трансгендеров, принимаемые властями Калифорнии, могут иметь болезненное персональное значение. В 2022 году достигший 18-летия сын миллиардера Хавьер сменил гендерную идентификацию, взял девичью фамилию матери Уилсон и новое имя Вивиан Дженна. Считается, что неприятие капитализма подростком вынудило его порвать все связи с отцом, считающимся самым богатым человеком планеты. Позже Илон Маск подчёркивал, что сохраняет хорошие отношения с остальными своими детьми.