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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США готовятся ограничить использование китайского ПО для автомобилей в своей стране
Это ещё один канал сбора информации о гражданах, как считают чиновники.

Введение США заградительных пошлин на электромобили китайской сборки в текущих условиях не особо изменило ситуацию на местном рынке, поскольку в страну ввозится не так много машин из Китая. Тем не менее, власти США намерены распространить ограничительные меры и на программное обеспечение для автомобилей, которое может создаваться в Китае и оставлять некоторые «лазейки» с точки зрения информационной безопасности, как считают авторы инициативы. По информации Reuters, Министерство торговли США в августе опубликует правила импорта автомобилей с функцией постоянного подключения к глобальной сети, и они будут предусматривать запрет на использование ПО китайского происхождения.

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Источник изображения: BYD

Собственно, Китай будет не единственной мишенью новых ограничений — власти США постараются ограничить поставки автомобилей с бортовым программным обеспечением, разработанным во всех недружественных государствах. По словам главы комитета по экспортному контролю Алана Эстевеза (Alan Estevez), современная машина знает о своём владельце слишком много: куда он передвигался, кому звонил, и при этом собирает множество визуальной информации. Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) ранее предупреждала и об угрозах отключения китайского ПО на машинах, эксплуатируемых в США, по инициативе китайской стороны.

#сша #китай #санкции #шпионаж #китайские автомобили
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Инвестиционная активность Intel в Китае вызвала недовольство властей США
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