Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
OnePlus представила свой новый планшет Pad 2: больше мощности, больше экран, выше цена
Устройство может проработать в режиме ожидания до 43 дней.

OnePlus представила второе поколение своего Android-планшета — OnePlus Pad 2. Новинка получила более мощный процессор, увеличенный экран, а также более ёмкий аккумулятор. Продажи планшета начнутся 30 июля на сайте OnePlus и в середине августа на Amazon. Стоимость OnePlus Pad 2 составит 549 долларов, что на 70 долларов дороже предыдущей модели.

реклама

Главным изменением стала замена процессора MediaTek Dimensity 9000 на флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который используется во многих современных смартфонах. Также устройство может похвастаться 12,1-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц и разрешением 3000×2120 пикселей. Для сравнения, первое поколение OnePlus Pad было оснащено 11,6-дюймовым дисплеем. Планшет оснащён 8-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами.

Ещё одно важное новшество — улучшенная аудиосистема. Вместо четырёх динамиков OnePlus Pad 2 получил шесть. Батарея ёмкостью 9510 мАч позволяет планшету проработать в режиме ожидания до 43 дней. Благодаря технологии быстрой зарядки OnePlus, гаджет полностью заряжается всего за 81 минуту.

OnePlus Pad 2 будет доступен в конфигурации с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти.

Для планшета также будут доступны фирменные аксессуары: смарт-клавиатура за 149 долларов и стилус за 99 долларов.

#oneplus #планшеты #oneplus pad 2
+
Написать комментарий (0)
Samsung анонсировала новую версию планшета Galaxy Tab S6 Lite
Доступный OnePlus Nord CE4 Lite 5G поступил в продажу за 22 тысячи рублей в эквиваленте, но в России он будет стоить почти вдвое дороже
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
26
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
17
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
54
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Мое мнение о Poco Pad
4
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
10
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
2
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
11

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
18:06
Российская Коалиция СВ дает 16 выстрелов в минуту по сравнению с этой в 8 выстрелов). А так да, единственная в мире))
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
Артём Николаев
18:05
Вот именно что если планирует и если зарабатывает. Когда выгоднее отдать лярд штрафа, но заработать 10. Как Эпл делает в Китае. Или Голливуд. Белый дом для них местный хозяин, в этом принципиальная ра...
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы российских СМИ и общественных деятелей
pOdOnOg
17:53
Этонемы.
Киев подтвердил гибель американского офицера Кирлина, отвечавшего за логистику F-16
Fess 11fess11
17:50
В чем прикол дипиаями хвастаться в статьях? Эта хреновина только влияет на движение мыши при разных разрешениях. Да хоть 100 тысяч пишите, а вот частота опроса тут - ничего выдающегося. Ну зато Dpi...
Беспроводная мышь Logitech G309 Lightspeed может работать без аккумулятора и имеет малый вес
usr721
17:48
И причем здесь Боинг?
Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
Можем повторить
17:48
В ЕС это 1.5 человека типа Орбана?) А в НАТО кто? Ты не видишь противоречие, российские власти говорят об одних успехах на фронте, но при этом просят о переговорах, явные нестыковки
США поддерживают идею Киева пригласить Россию на второй саммит мира
Anton1978
17:47
У меня asus strix 3070...Пока не думаю ее менять играю в 1080p 60fps...Вроде еще тянет=\
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
SlyBiBi
17:47
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
Shteger
17:41
фуфикс? спс поржал. эти процы хламом были еще во времена сенди бриджей, которых при этом тут нет. но есть ФХ хлам. окей.
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
Виталий Ребров
17:40
я гналась за вами три дня, чтобы сказать, как Вы мне безразличны!😂
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем