Устройство может проработать в режиме ожидания до 43 дней.

OnePlus представила второе поколение своего Android-планшета — OnePlus Pad 2. Новинка получила более мощный процессор, увеличенный экран, а также более ёмкий аккумулятор. Продажи планшета начнутся 30 июля на сайте OnePlus и в середине августа на Amazon. Стоимость OnePlus Pad 2 составит 549 долларов, что на 70 долларов дороже предыдущей модели.

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Главным изменением стала замена процессора MediaTek Dimensity 9000 на флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который используется во многих современных смартфонах. Также устройство может похвастаться 12,1-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц и разрешением 3000×2120 пикселей. Для сравнения, первое поколение OnePlus Pad было оснащено 11,6-дюймовым дисплеем. Планшет оснащён 8-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами.

Ещё одно важное новшество — улучшенная аудиосистема. Вместо четырёх динамиков OnePlus Pad 2 получил шесть. Батарея ёмкостью 9510 мАч позволяет планшету проработать в режиме ожидания до 43 дней. Благодаря технологии быстрой зарядки OnePlus, гаджет полностью заряжается всего за 81 минуту.

OnePlus Pad 2 будет доступен в конфигурации с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти.

Для планшета также будут доступны фирменные аксессуары: смарт-клавиатура за 149 долларов и стилус за 99 долларов.