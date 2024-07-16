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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
General Motors больше не берётся обещать, что к концу 2025 года сможет выпускать в Северной Америке 1 млн электромобилей
Спрос оказался ниже, чем рассчитывалось изначально.

Нынешний президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) в начале своего срока вступал в должность под знамёнами активного перевода национального автопарка на электротягу. Автогиганты наперебой строили планы по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей, не стесняясь обещать в сжатые сроки увеличить объёмы выпуска электромобилей до чисел с шестью нулями. Как напоминает Reuters, корпорация General Motors ранее заявляла, что будет способна к концу 2025 года выпускать на территории Северной Америки по 1 млн электромобилей в год.

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Источник изображения: General Motors

На этой неделе генеральный директор GM Мэри Барра (Mary Barra) была вынуждена признать, что возглавляемый ею автопроизводитель на выпуск 1 млн электромобилей к концу 2025 года в Северной Америке не выйдет, но рано или поздно этот рубеж будет преодолён. Причины, по которым это не произойдёт к концу следующего года, объясняются недостаточно быстрым развитием рынка электромобилей. GM способна удовлетворять спрос на электромобили в полном объёме, но вынуждена следовать рыночным тенденциям и запросам покупателей.

#сша #электромобили #general motors
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