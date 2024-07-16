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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Во Франции NVIDIA может грозить антимонопольный штраф
Впервые об этом заявили официальные лица.

Когда в конце сентября прошлого года во французские офисы NVIDIA нагрянули с обыском представители правоохранительных органов, последние тщательно скрывали сам факт проведения этих обысков и имя компании, которая была вовлечена в следственные мероприятия. Только недавно агентству Reuters удалось получить от руководства французских антимонопольных органов официальные подтверждения факта проведения расследования в отношении NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

Правда, пока итогов этого расследования нет, официальные лица говорят о последующих событиях только в сослагательном наклонении. Если вина NVIDIA в нарушении французского антимонопольного законодательства будет доказана, то компании светит крупный штраф. Французские регуляторы, как считается, подозревают компанию в злоупотреблении своим положением на рынке облачных систем, выражающемся в завышении цен и притеснении мелких конкурентов.

#nvidia #франция #антимонопольное законодательство
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