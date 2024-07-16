Строить новые линии по выпуску 3-нм чипов в 2025 году компания не планирует.

В этот четверг о результатах второго квартала должна отчитаться компания TSMC, и аналитики Needham уже пытаются определить, какие прогнозы будут упоминаться на профильном мероприятии её руководством. Прежде всего, аналитики в среднем ожидают, что выручка компании по итогам второго квартала составит $20,14 млрд — это чуть ниже тех $20,6 млрд, которые в сумме дают итоги трёх месяцев, входящих во второй квартал.

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По мнению экспертов Needham, компания TSMC поднимет собственный прогноз по росту выручки в текущем году с 22-25 % до 25-29 %, а вот по величине капитальных затрат середина диапазона останется на уровне $30 млрд. В следующем году, по мнению авторов аналитической записки, TSMC не будет значительной увеличивать капитальные затраты, и вместо первоначально заложенных в прогноз Needham сорока миллиардов долларов ограничится суммой около $34 млрд. Примечательно, по словам представителей Needham, что в следующем году TSMC почти не будет тратить средства на расширение мощностей по выпуску 3-нм продукции. Вероятно, все соответствующие инвестиции будут сделаны ещё в 2024 году.