Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Капитальные затраты TSMC в следующем году не превысят $34 млрд
Строить новые линии по выпуску 3-нм чипов в 2025 году компания не планирует.

В этот четверг о результатах второго квартала должна отчитаться компания TSMC, и аналитики Needham уже пытаются определить, какие прогнозы будут упоминаться на профильном мероприятии её руководством. Прежде всего, аналитики в среднем ожидают, что выручка компании по итогам второго квартала составит $20,14 млрд — это чуть ниже тех $20,6 млрд, которые в сумме дают итоги трёх месяцев, входящих во второй квартал.

реклама

Источник изображения: Getty Images

По мнению экспертов Needham, компания TSMC поднимет собственный прогноз по росту выручки в текущем году с 22-25 % до 25-29 %, а вот по величине капитальных затрат середина диапазона останется на уровне $30 млрд. В следующем году, по мнению авторов аналитической записки, TSMC не будет значительной увеличивать капитальные затраты, и вместо первоначально заложенных в прогноз Needham сорока миллиардов долларов ограничится суммой около $34 млрд. Примечательно, по словам представителей Needham, что в следующем году TSMC почти не будет тратить средства на расширение мощностей по выпуску 3-нм продукции. Вероятно, все соответствующие инвестиции будут сделаны ещё в 2024 году.

#аналитика #финансы #литографическое производство #tsmc
Источник: seekingalpha.com
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA увеличила объёмы заказов TSMC на 25%
За два года выручка Apple в Индии почти удвоилась
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
21
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
25
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
10
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
34
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
29
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
35
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
6
Мое мнение о Poco Pad
4
Чем опасен высокий нагрев смартфона, и что делать, если ваш телефон слишком долго лежал на солнце
1

Сейчас обсуждают

si-cat
07:34
" Я маю мрiю..." © 🤣🤣🤣
Зеленский пообещал украинцам членство в НАТО после окончания конфликта
Такой то
07:31
клоун пообещал украинцам членство
Зеленский пообещал украинцам членство в НАТО после окончания конфликта
EvilKnievel
07:24
Переданы партии? Да ладно, не скромничайте. Армады!
ОАК передала ВКС России первую в 2024 году партию модернизированных самолётов МиГ-31
EvilKnievel
07:20
Точно в 2.5 раза? Может, в 2.55? Ключевая фраза всей статейки - "Российская Федерация не производит новых истребителей МиГ-31"..
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
Иван Кузнецов
07:18
Именно. В данном проекте дизайнер победил инженера)).
Lilium NV заявляет, что уже в ближайшие два года начнёт поставки свои уникальных электросамолетов
Иван Кузнецов
07:10
Нейросеточка писала?))
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
kitava
07:06
И что НАТО накормит и напоит?
Зеленский пообещал украинцам членство в НАТО после окончания конфликта
Сергей Анатолич
06:54
Зеля молодец. Это как в притче про шаха и ишака. Тут либо украины не будет, либо зели, либо к тому времени нато. Обещать можно чего хочешь, пипл же хавает.
Зеленский пообещал украинцам членство в НАТО после окончания конфликта
Руслан Тумов
06:46
>Безконтактное Негр амотный
为什么 Microsoft 和索尼不在游戏手柄中使用霍尔效应传感器 --- Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
Паша Симов
06:42
Да нет, миллиардные инди корпорации просто не могут себе позволить, не придумывайте
为什么 Microsoft 和索尼不在游戏手柄中使用霍尔效应传感器 --- Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем