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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Задержка презентации роботакси Tesla обусловлена необходимостью внести изменения в дизайн
И не факт, что она теперь состоится именно в октябре.

Агентство Reuters сообщило, что глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) посредством своей социальной сети X подтвердил намерения задержать презентацию роботизированного такси, которая до недавних пор была намечена на 8 августа. Это будет сделано, по его словам, ради внесения важных изменений в дизайне передней части машины и подготовки к «демонстрации ещё кое-чего».

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Источник изображения: Tesla

До какой даты будет задержана презентация, в официальных источниках не упоминается, но ранее агентство Bloomberg сообщило, что она теперь состоится не ранее октября текущего года. Поскольку компании Tesla только предстоит опубликовать подробный квартальный отчёт, Илон Маск на профильном мероприятии наверняка уделит время обсуждению планов по презентации роботизированного такси.

#tesla #электромобили tesla #автопилот #роботакси
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