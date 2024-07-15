Пора готовиться к поставкам ускорителей семейства Blackwell.

По информации Economic Daily News, компания NVIDIA готовится приступить к поставкам ускорителей с архитектурой Blackwell и серверных систем на их основе, поэтому количество заказываемой в производство TSMC продукции с применением 4-нм технологии пришлось увеличить на 25%. Ускорители с архитектурой Blackwell готовы применять в своей вычислительной инфраструктуре компании Amazon, Dell, Google, Meta Platforms и Microsoft.

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Источник изображения: NVIDIA

Поскольку спрос всё равно превысит предложение, NVIDIA пытается хотя бы частично побороть дефицит за счёт увеличения количества заказов на выпуск компонентов силами компании TSMC. По оценкам сторонних аналитиков, каждый ускоритель B100 с архитектурой Blackwell стоит от $30 000 до $35 000, а решение уровня GB200 уже оценивается в сумму от $60 000 до $70 000. Стойка NVL36 на базе 36 ускорителей GB200 оценивается в $1,8 млн, а стойка NVL72 с вдвое большим количеством ускорителей GB200 стоит уже $3 млн. Поставки ускорителей NVIDIA с архитектурой Blackwell клиентам начнутся в текущем полугодии.