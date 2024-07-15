На фоне роста выручки на 32% подобная динамика кажется пропорциональной.

Опрошенные LSEG аналитики, как отмечает Reuters, предрекают рост чистой прибыли компании TSMC по итогам второго квартала на 30% относительно аналогичного периода прошлого года, до $7,25 млрд. Ранее эксперты предположили, что выручка TSMC по итогам второго квартала выросла примерно на треть, превысив ожидания рынка. Полноценный квартальный отчёт TSMC будет опубликован на этой неделе.

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Источник изображения: Reuters

Данные прогнозы важны для всей полупроводниковой отрасли, поскольку они демонстрируют состояние дел участников рынка в условиях так называемого бума систем искусственного интеллекта. На квартальной отчётной конференции важно будет узнать и сумму капитальных затрат, намеченных на текущий год, поскольку по итогам первого квартала компания не пожелала её увеличивать относительно изначально заложенных $28–32 млрд.