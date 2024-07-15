Модель, которая присутствует на рынке менее двух лет, уже подверглась обновлению.

Принадлежащая Geely марка Zeekr, как поясняет CnEVPost, в эту пятницу собирается представить в Гонконге обновлённый вариант своего электрического минивэна 009, который дебютировал в ноябре 2022 года, но начал поставляться только в феврале следующего, а в январе текущего успел пережить номинальное обновление. В апреле текущего года Zeekr представила роскошную версию минивэна по имени 009 Grand, которая сохранила только четыре места. Для двух пассажиров заднего ряда было предложено ещё больше комфорта и приватности, с учётом наличия перегородки в салоне и огромного дисплея перед нею. Вариант Grand оказался в полтора раза дороже обычного 009, но его тяговая батарея ёмкостью 108 кВт·ч была способна обеспечить запас хода не более 702 км.

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Источник изображения: Zeekr, CnEVPost

Как отмечает источник, для обновлённого Zeekr 009 будут предложены тяговые батареи ёмкостью 116 и 140 кВт·ч, которые позволят проехать в условном цикле CLTC до 702 и 822 км соответственно. Машина со старшей батареей будет предлагаться не только в полноприводном исполнении, но и в заднеприводном, обеспечивая максимальную дальность хода без подзарядки среди серийно выпускаемых электрических минивэнов. Базовой будет батарея прежней ёмкостью 108 кВт·ч, восполнить её заряд с 10 до 80 % можно будет за 11,5 минуты при подключении к мощной зарядной станции.

Источник изображения: Zeekr, CnEVPost

Электрическая силовая установка обеспечит минивэну достойную динамику в виде времени разгона до 100 км/ч за 3,9 секунды, а двухкамерная пневмоподвеска будет отвечать за комфорт пассажиров. За взаимодействие с бортовой мультимедийной системой будут отвечать два процессора Qualcomm Snapdragon 8295 с поддержкой голосового ассистента EVA. Минивэн после обновления будет впервые предложен в семиместном исполнении — диван третьего ряда в этом случае будет отформован под троих пассажиров. Ранее машина была строго шестиместной, такой вариант сохранится и после обновления, четырёхместный Zeekr 009 Grand наверняка обновится чуть позже, поскольку он вышел только в апреле этого года.