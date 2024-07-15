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Новости Hardware Алексей Сычёв
На этой неделе Zeekr ещё раз обновит электрический минивэн 009
Модель, которая присутствует на рынке менее двух лет, уже подверглась обновлению.

Принадлежащая Geely марка Zeekr, как поясняет CnEVPost, в эту пятницу собирается представить в Гонконге обновлённый вариант своего электрического минивэна 009, который дебютировал в ноябре 2022 года, но начал поставляться только в феврале следующего, а в январе текущего успел пережить номинальное обновление. В апреле текущего года Zeekr представила роскошную версию минивэна по имени 009 Grand, которая сохранила только четыре места. Для двух пассажиров заднего ряда было предложено ещё больше комфорта и приватности, с учётом наличия перегородки в салоне и огромного дисплея перед нею. Вариант Grand оказался в полтора раза дороже обычного 009, но его тяговая батарея ёмкостью 108 кВт·ч была способна обеспечить запас хода не более 702 км.

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Источник изображения: Zeekr, CnEVPost

Как отмечает источник, для обновлённого Zeekr 009 будут предложены тяговые батареи ёмкостью 116 и 140 кВт·ч, которые позволят проехать в условном цикле CLTC до 702 и 822 км соответственно. Машина со старшей батареей будет предлагаться не только в полноприводном исполнении, но и в заднеприводном, обеспечивая максимальную дальность хода без подзарядки среди серийно выпускаемых электрических минивэнов. Базовой будет батарея прежней ёмкостью 108 кВт·ч, восполнить её заряд с 10 до 80 % можно будет за 11,5 минуты при подключении к мощной зарядной станции.

Источник изображения: Zeekr, CnEVPost

Электрическая силовая установка обеспечит минивэну достойную динамику в виде времени разгона до 100 км/ч за 3,9 секунды, а двухкамерная пневмоподвеска будет отвечать за комфорт пассажиров. За взаимодействие с бортовой мультимедийной системой будут отвечать два процессора Qualcomm Snapdragon 8295 с поддержкой голосового ассистента EVA. Минивэн после обновления будет впервые предложен в семиместном исполнении — диван третьего ряда в этом случае будет отформован под троих пассажиров. Ранее машина была строго шестиместной, такой вариант сохранится и после обновления, четырёхместный Zeekr 009 Grand наверняка обновится чуть позже, поскольку он вышел только в апреле этого года.

#электромобили #zeekr #минивэн #китайские электромобили #zeekr 009
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