Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Президент Тайваня поблагодарил главу Micron за доверие, оказанное острову
И сохраняющиеся инвестиции.

По информации Reuters, недавно избранный президент Тайваня Лай Циндэ (Lai Ching-te) публично поблагодарил генерального директора американской компании Micron Technology Санджея Мехротру (Sanjay Mehrotra) за доверие властям острова и сохраняющиеся инвестиции в регионе со стороны этого производителя памяти. Видеозапись встречи руководителя тайваньской администрации с главой Micron было опубликовано пресс-службой тайваньского президента в конце уходящей недели.

реклама

Источник изображения: Reuters

Президент Тайваня поблагодарил главу Micron за сохранение долгосрочных инвестиций в экономику и промышленность острова, а также модернизацию технологических процессов, используемых при производстве микросхем DRAM на его территории. Власти острова готовы поддерживать дальнейшее расширение мощностей Micron на Тайване и создавать дружелюбную атмосферу для привлечения иностранных специалистов. Мехротра, в свою очередь, выразил признательность тайваньскому президенту за оказанное внимание.

#тайвань #micron #dram
+
Написать комментарий (0)
Micron начнёт применять EUV-литографию при производстве памяти только в этом году
Губернатор Техаса призвал японские компании строить предприятия в этом штате
Micron в следующем году собирается выручить на поставках HBM3E несколько миллиардов долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
11
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
26
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
4
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
43
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
3
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
8
Эволюция консолей - от первого пикселя до PlayStation 2
4
О том, как стратегический бомбардировщик B-52 «уронил» две ядерные бомбы на американский штат
4

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
07:47
Я включал FSR на 1060. Картинка - полное дерьмо, кмк рендер в 720р и то не так сильно бы ее испортил. Может, на АМД оно получше работает.
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
noxtester
07:44
Уменьшенные вентиляторы и радиатор, одна теплотрубка вместо трёх...Внезапный сюрприз! Получи больше шума и воя в подарок за ту же цену!
Asus представляет третью версию видеокарты GeForce RTX 4060 Dual
Даниил Милько
07:42
Я один из участников крупного сообщества по часам сяоми, у нас в сообществе есть один из приближенных сяоми, у мб9 будет новая ос, в мб8 оно была своя проприетарная, а в мб9 будет так называемая "Hype...
Появились изображения и характеристики фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 9
Виктор Плыгун
07:35
А что они ещё могут сказать. Выбора нет ,но одобряем, верим.
Маск планирует построить марсианский город - сотрудники SpaceX начали разработку проектов
Victor Konovalov
07:32
Мир не такой каким его показывают с помощью различных камер. Непосредственное восприятие действительности глазами сильно отличается от записанного на камеру.
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
owzod
07:32
Фрукты , овощи продаю, в 5 утра подъём в пол 7го на базу, затарился, приехал на точки к 9 утра разгрузился до 10 утра - 5к$ в месяц чистыми имею сейчас, в нулевые имел минимум 15к$. С 10 утра до 20 н...
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
Френки Кастилла
07:28
Знал о проекте еще со времен moroblivion. Жду выхода до сих пор и верю в разработчиков!
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
Нивхурил
07:13
Ан-225 строили всем Советским Союзом,а тут они хотят сами,с отсутствующей авиапромышленностью,не станет этот проект доказательством возрождения украинского авиастроения потому что этот проект ост...
Gigabyte представила полностью белую материнскую плату B650E AORUS STEALTH ICE
Ezdiumno_ru
06:47
Вот это дело! Пусть между собой передерутся. А после, наполучав от "братьев по нато и ес" приползут к нам просить:"Ох Россиюшка, мы были не правы, спаси нас и помоги! Ты же добрая и щедрая!" Главное, ...
Двухъядерный Intel 310 с HT на базе Raptor Lake Refresh по производительности равен Core i3-10100
Kirill Karandaev
06:44
Владею redmi 10c получил обновление вчера хотя в вашем списке его не нашел
Представлен новый электрический Ford Capri
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем