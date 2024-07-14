И сохраняющиеся инвестиции.

По информации Reuters, недавно избранный президент Тайваня Лай Циндэ (Lai Ching-te) публично поблагодарил генерального директора американской компании Micron Technology Санджея Мехротру (Sanjay Mehrotra) за доверие властям острова и сохраняющиеся инвестиции в регионе со стороны этого производителя памяти. Видеозапись встречи руководителя тайваньской администрации с главой Micron было опубликовано пресс-службой тайваньского президента в конце уходящей недели.

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Источник изображения: Reuters

Президент Тайваня поблагодарил главу Micron за сохранение долгосрочных инвестиций в экономику и промышленность острова, а также модернизацию технологических процессов, используемых при производстве микросхем DRAM на его территории. Власти острова готовы поддерживать дальнейшее расширение мощностей Micron на Тайване и создавать дружелюбную атмосферу для привлечения иностранных специалистов. Мехротра, в свою очередь, выразил признательность тайваньскому президенту за оказанное внимание.