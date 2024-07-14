И пожелал ему скорейшего выздоровления.

Трагические события в Пенсильвании, которые имели место в эту субботу, вне всякого сомнения, дадут почву для разного рода теорий заговора, но в результате неудачного для его инициаторов покушения на Дональда Трампа (Donald Trump) открытых сторонников у него стало больше. По крайней мере, Илон Маск (Elon Musk) по итогам данных событий выразил поддержку Трампу и назвал его президентом, пожелав ему скорейшего выздоровления.

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Источник изображения: Reuters

Во время своего выступления на предвыборном митинге в результате серии выстрелов Дональд Трамп, предположительно, получил незначительное ранение, после чего был доставлен в близлежащую больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. После этого Трамп покинул больницу. На кадрах с мероприятия видно, что Трампа уводит со сцены охрана, после того, как он присел за трибуну во время стрельбы. Кровь была видна на боковой стороне головы в районе правого уха кандидата в президенты США.

Один из зрителей был убит, другой находится в тяжёлом состоянии в результате нападения на Дональда Трампа. Нападавший был убит, его личность устанавливается. Илон Маск сравнил события этой субботы с президентской кампанией 1912 года, в ходе которой Теодор Рузвельт (Theodore Roosevelt) тоже пережил нападение. Когда охрана уводила Дональда Трампа со сцены, он вскинул в воздух сжатый кулак, и Маск этот кадр опубликовал у себя в социальной сети X, назвав Трампа сильным человеком. По информации Bloomberg, в ходе текущей президентской кампании Маск оказал поддержку политическому фонду, финансирующему активность этого кандидата.