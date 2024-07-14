Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американские поставщики оборудования для выпуска чипов получают 40% выручки в Китае
Но речь идёт о достаточно зрелом с технологической точки зрения оборудовании.

Японское издание Nikkei Asian Review поставило перед собой задачу доказать, что даже в условиях ужесточающихся санкций американские поставщики сохраняют возможность отгружать в Китай оборудование для производства чипов на крупные суммы. С февраля по апрель, как отмечает источник, американская компания Applied Materials получила 43% своей выручки за счёт поставки оборудования в Китай, на 22 процентных пункта выше в годовом сравнении.

реклама

Источник изображения: Getty Images

Компания Lam Research с января по март увеличила выручку на китайском направлении на 20 процентных пунктов до 42% в годовом сравнении. В принципе, какого-то противоречия усилиям властей США по сдерживанию поставок передового оборудования в Китай данные тенденции не демонстрируют, поскольку американские поставщики снабжают китайских клиентов оборудованием для работы со зрелой литографией, которая под санкциями пока не находится. Тем не менее, представители американских производителей оборудования для производства чипов признались, что без санкций их выручка на китайском направлении была бы ещё выше в относительном выражении. В этом году китайский рынок должен занять до 30% мировой выручки от реализации оборудования для выпуска чипов в целом, по прогнозам SEMI. Представители Министерства торговли США заявляют, что пока не видят в увеличении поставок оборудования для зрелой литографии в Китай угрозы для национальной безопасности США.

#сша #полупроводники #китай #литографическое производство #санкции #lam research #applied materials
+
Написать комментарий (0)
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
Дональд Трамп призвал к скорейшему мирному урегулированию украинского кризиса
Bloomberg: антироссийская политика Германии нанесла непоправимый ущерб немецкой промышленности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
10
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
25
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
4
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
43
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
2
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
8
Эволюция консолей - от первого пикселя до PlayStation 2
4
О том, как стратегический бомбардировщик B-52 «уронил» две ядерные бомбы на американский штат
4

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
06:06
Сменил gt650 на rx580 204s год назад, теперь ещё лет на 10 хватит :P
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
Ezdiumno_ru
06:00
Ты фотку перепутал. Должна быть фотка байдена. И байден не кот, а старый, выживший из ума козел. Следующий ран будь внимательнее.
Российские разработчики презентовали смарт-ошейник для кошек
КостянТорпеда
05:57
Многим амд фанатам эта игра очень зашла, говорят фризов совсем почти нет, гладко идёт
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
Ezdiumno_ru
05:55
Ошейник кошке??? Это издевательство над самой природой этого вольного создания!
Российские разработчики презентовали смарт-ошейник для кошек
Ezdiumno_ru
05:51
"Такое может показаться странным, ведь расстояние не изменилось." - что странно? Что с увеличением скорости растет потребляемая энергия? Причем вовсе не в арифметической прогрессии??? Вообще-то это ак...
Учёные пояснили разницу между бегом и ходьбой и рассказали, почему не стоит доверять умным гаджетам
Вячеслав Безруков
05:50
Ну мы эээээ создали кампутер и он ээээ должен быть мощным и крутым иииии мощным и крутым!!!офигеть статья, а автор видимо идиот.
Великобритания разрабатывает рекордный по мощности квантовый чип с удвоенной производительностью
Cowboy Huggies
05:27
На этом сайте дебилов полно, один из них ЮРА ОНИЩЕНКО.
О том, как стратегический бомбардировщик B-52 «уронил» две ядерные бомбы на американский штат
666MAXIMUS999
05:25
Да всем на него глубоко фиолетово. Противно когда подобные представляют честь России, которая как бы православная.
Мамедов последним из борцов отказался ехать на Олимпиаду из-за травмы
андрей растокин
05:25
Куплю точно
Изображения смартфона OnePlus Nord 4 показали его металлический корпус
rex pot
04:54
Всё идёт к смуте https://timeapokalipse.ucoz.net/index/tajmery_apokalipsisa/0-16 Про мигрантов,Путина,гэбню,РФ,дружинников тут: https://bass-23.livejournal.com/594.html
Кандидат в американские президенты Дональд Трамп пережил покушение в Пенсильвании
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем