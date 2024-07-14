Но речь идёт о достаточно зрелом с технологической точки зрения оборудовании.

Японское издание Nikkei Asian Review поставило перед собой задачу доказать, что даже в условиях ужесточающихся санкций американские поставщики сохраняют возможность отгружать в Китай оборудование для производства чипов на крупные суммы. С февраля по апрель, как отмечает источник, американская компания Applied Materials получила 43% своей выручки за счёт поставки оборудования в Китай, на 22 процентных пункта выше в годовом сравнении.

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Источник изображения: Getty Images

Компания Lam Research с января по март увеличила выручку на китайском направлении на 20 процентных пунктов до 42% в годовом сравнении. В принципе, какого-то противоречия усилиям властей США по сдерживанию поставок передового оборудования в Китай данные тенденции не демонстрируют, поскольку американские поставщики снабжают китайских клиентов оборудованием для работы со зрелой литографией, которая под санкциями пока не находится. Тем не менее, представители американских производителей оборудования для производства чипов признались, что без санкций их выручка на китайском направлении была бы ещё выше в относительном выражении. В этом году китайский рынок должен занять до 30% мировой выручки от реализации оборудования для выпуска чипов в целом, по прогнозам SEMI. Представители Министерства торговли США заявляют, что пока не видят в увеличении поставок оборудования для зрелой литографии в Китай угрозы для национальной безопасности США.