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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA уверена, что разработка клиентами собственных ускорителей не подорвёт спрос на её продукцию
Места на рынке хватит всем.

Аналитикам Benchmark недавно удалось принять участие во встрече с руководством NVIDIA, после которой они сочли уместным поднять целевой прогноз по курсу акций компании на 25% до $170 при текущем уровне котировок $129. По словам экспертов, руководство NVIDIA ничуть не переживает по поводу усилий её крупных клиентов, направленных на разработку собственных ускорителей вычислений.

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Источник изображения: NVIDIA

Google, Microsoft и Amazon, как минимум, заинтересованы в создании собственных ускорителей вычислений, но руководство NVIDIA убеждено, что их появление на рынке не снизит спроса на продукцию данной марки. По мнению компании, спрос на подобные компоненты так сильно превышает предложение, что на рынке найдётся место и для изделий NVIDIA, и для ускорителей её клиентов, разработанных ими самостоятельно.

Ускорители с архитектурой Blackwell будут пользоваться повышенным спросом в обозримой перспективе, NVIDIA не удастся удовлетворить весь спрос на них до конца 2025 года как минимум. Она начнёт получать выручку от их поставок в текущем квартале, но в системах клиентов соответствующие компоненты начнут появляться только в четвёртом квартале этого года.

#nvidia #аналитика #искусственный интеллект #blackwell
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