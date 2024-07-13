Ранее она делала это для других моделей электромобилей.

Как поясняет Electrek, компания Tesla с недавних пор начала продавать на американском рынке кроссоверы Model Y в заднеприводном исполнении, которые изначально оснащаются более ёмкой тяговой батареей, но имеют ограничения программного характера по запасу хода. Замысел был в том, чтобы позже предложить покупателям увеличить этот показатель за доплату. Для продукции Tesla подобная практика уже стала привычной, и на днях компания ею опять воспользовалась.

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Источник изображения: Tesla, Electrek

Желающие поднять расчётный запас хода заднеприводных Tesla Model Y на 48 км теперь могут доплатить за опцию «Energy Boost» тысячу долларов США, и дополнительная ёмкость тяговой батареи станет им доступна моментально, без необходимости посещать сервис. Раскошелившись на $1600, можно рассчитывать на увеличение расчётного запаса хода на 80 км, но в реальности достигаемые показатели наверняка будут ниже, особенно в холодное время года и при движении по загородным трассам. Возможно, такая схема привлечёт ограниченных в средствах покупателей электромобилей Tesla, ведь машины с программно заблокированной частью ёмкости батареи изначально обходятся дешевле. Подкопив денег, можно в будущем увеличить пробег на одной зарядке через «программный апгрейд».