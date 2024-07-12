В этом заявлении кроется угроза для AMD.

Технический директор Intel Грег Лэвендер (Greg Lavender), который в 2021 году перешёл в компанию вслед за возглавляющим её ныне Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger) из VMware, как отмечает Reuters, ставит перед процессорным гигантом задачу активного развития бизнеса по поставкам программного обеспечения. По итогам 2027 года кумулятивная выручка на этом направлении должна превысить $1 млрд. Уже в первый год работы Лэвендера в должности технического директора профильная выручка Intel выросла до $100 млн.

реклама

Источник изображения: Intel

Сейчас Intel интересуют вполне конкретные области в сфере реализации коммерческого программного обеспечения: искусственный интеллект и связанные с ним среды разработки, оптимизация в сфере производительности и информационная безопасность. Intel готова предлагать разработчикам доступ к своим облачным ресурсам на платной основе.

Собирается Intel усиливать и свои позиции на рынке ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, где сейчас доминирует NVIDIA. Со временем Intel рассчитывает занять второе место на этом рынке. Хотя напрямую это не подразумевается, такие заявления представляют очевидную угрозу для AMD. Руководство Intel верит в силу платформ с открытым исходным кодом, которые позволяют применять любые ускорители с максимальной эффективностью, не замыкаясь на экосистеме CUDA, которая подразумевает использование только аппаратной основы NVIDIA.