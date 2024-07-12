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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Продажи Apple Vision Pro запущены ещё в пяти странах
В трёх странах Европы, Австралии и Канаде.

Как отмечает CNBC, сегодня официальные продажи гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro запускаются в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде и Франции. Напомним, в конце июня устройство вышло на рынки Китая, Гонконга, Японии и Сингапура.

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Источник изображения: Apple

По мнению аналитиков, за счёт более активной экспансии на зарубежных рынках Apple старается нивелировать спад спроса на Vision Pro на рынке США, где она появилась ещё в начале февраля. Как считает известный эксперт Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), из запланированных к реализации в этом году от 400 до 450 тысяч гарнитур Vision Pro почти половина будет реализована за пределами США. Важно учитывать, что изначально компания рассчитывала продать в этом году от 700 до 800 тысяч таких устройств.

#apple #apple vision pro #ar-гарнитура
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