Зима близко.

Первая часть лета не характеризуется подготовкой к осеннему выходу на рынок новых моделей смартфонов, а вот в июле контрактные производители электроники уже вынуждены расширять штат рабочих. По крайней мере, это характерно для деятельности компании Foxconn, являющейся крупнейшим контрактным производителем Apple iPhone. Как сообщает South China Morning Post, как минимум два предприятия Foxconn в Китае начали привлекать сезонных сотрудников для сборки смартфонов Apple нового поколения, чей дебют намечен на сентябрь этого года.

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Источник изображения: Foxconn

Рабочие для сборки iPhone 16 на предприятии Foxconn в Чжэнчжоу принимаются на условиях оплаты $3,44 в час, а уже числившиеся на предприятии ранее сотрудники после возвращения могут претендовать на единовременную премию в размере $1000. Ещё месяц назад её размер не превышал $826, и индексация говорит о стремлении Foxconn быстрее сформировать штат сотрудников, необходимый для сборки определённого количества смартфонов Apple.

На предприятии в Шэньчжэне часовая ставка оплаты труда рабочих не превышает $3 в час, но здесь повторно нанимаемые сотрудники в течение первых трёх месяцев работы могут получать премию в размере $826, а на четвёртый месяц их базовая ставка будет увеличена. Соответствующие объявления о приёме сотрудников на работу Foxconn уже начала размещать на подходящих площадках в Китае.