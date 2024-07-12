Подзаряжаемые гибриды становятся всё более популярными за счёт своей более доступной цены.

Данные июньского отчёта Rho Motion, на которые ссылается Reuters, говорят о неравномерности изменения объёмов продаж аккумуляторных электромобилей и подзаряжаемых гибридов с точки зрения географического распределения. Во всём мире объёмы продаж таких транспортных средств выросли в годовом сравнении на 13%, а вот в Европе они снизились на 7%. В любом случае, на Китай пришлось более 60% объёмов продаж, поэтому местный рынок машин на электротяге продолжает серьёзно влиять на мировую статистику.

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Источник изображения: Tesla

Многие потребители в условиях ограниченного развития зарядной инфраструктуры и на фоне высоких цен на электромобили в понимании определённых категорий покупателей предпочитают приобретать гибридные машины с возможностью подзарядки тягового аккумулятора от сети. В июне во всём мире было реализовано 1,4 млн подзаряжаемых гибридов, из них на Китай пришлось 860 тысяч штук, где объёмы продаж выросли на 25% год к году.

В Европе спрос на гибриды упал на 7% до 300 тысяч штук, причём если Финляндия, Ирландия и Нидерланды продемонстрировали максимальное снижение, то введение правительственных субсидий в Италии отозвалось ростом объёмов продаж на 34%. В США и Канаде, что характерно, спрос на подзаряжаемые гибриды вырос на 6% до 140 тысяч штук, но по общему объёму продаж видно, что Северная Америка в этом сегменте не входит в число лидеров рынка. Кстати, продукция китайской марки BYD в Бразилии по итогам июня продемонстрировала более чем троекратный рост объёмов продаж. Представители Rho Motion считают, что по итогам текущего года количество реализованных электромобилей во всём мире увеличится только на 5% до 16,6 млн штук.