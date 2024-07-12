Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В июне мировые продажи гибридов и электромобилей выросли на 13%
Подзаряжаемые гибриды становятся всё более популярными за счёт своей более доступной цены.

Данные июньского отчёта Rho Motion, на которые ссылается Reuters, говорят о неравномерности изменения объёмов продаж аккумуляторных электромобилей и подзаряжаемых гибридов с точки зрения географического распределения. Во всём мире объёмы продаж таких транспортных средств выросли в годовом сравнении на 13%, а вот в Европе они снизились на 7%. В любом случае, на Китай пришлось более 60% объёмов продаж, поэтому местный рынок машин на электротяге продолжает серьёзно влиять на мировую статистику.

реклама

Источник изображения: Tesla

Многие потребители в условиях ограниченного развития зарядной инфраструктуры и на фоне высоких цен на электромобили в понимании определённых категорий покупателей предпочитают приобретать гибридные машины с возможностью подзарядки тягового аккумулятора от сети. В июне во всём мире было реализовано 1,4 млн подзаряжаемых гибридов, из них на Китай пришлось 860 тысяч штук, где объёмы продаж выросли на 25% год к году.

В Европе спрос на гибриды упал на 7% до 300 тысяч штук, причём если Финляндия, Ирландия и Нидерланды продемонстрировали максимальное снижение, то введение правительственных субсидий в Италии отозвалось ростом объёмов продаж на 34%. В США и Канаде, что характерно, спрос на подзаряжаемые гибриды вырос на 6% до 140 тысяч штук, но по общему объёму продаж видно, что Северная Америка в этом сегменте не входит в число лидеров рынка. Кстати, продукция китайской марки BYD в Бразилии по итогам июня продемонстрировала более чем троекратный рост объёмов продаж. Представители Rho Motion считают, что по итогам текущего года количество реализованных электромобилей во всём мире увеличится только на 5% до 16,6 млн штук.

#аналитика #электромобили #гибриды
+
Написать комментарий (0)
Зарубежным маркам грозит уход с автомобильного рынка Китая в условиях активной электрификации парка
Выход более доступной версии Apple Vision Pro позволит увеличить объёмы продаж более чем вдвое
Капитализация TSMC пока не закрепилась на отметке свыше $1 трлн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
33
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
14
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
5
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
42
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
18
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
53
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
36
О последних терактах в России
24
Коротченко: Добровольческий легион в Польше — уловка, с целью загнать украинцев за границей в окопы
8
Женщины в игровой индустрии - влияние и достижения
10

Сейчас обсуждают

nukemall
05:26
Они ничего не режут, это технологии масштабирования, картинка рендерится, например, в FullHD и растягивается до 4К с "умной" постобработкой. Понятно, что если каких-то деталей на исходной картинке не...
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
nukemall
05:23
Нет никакой "украинской Бабы Яги", есть китайские сельскохозяйственные дроны купленные на алиэкспрессе и тайваньские боевые поставленные в качестве военной помощи.
В РФ запустили производство тяжелого гексакоптера МиС-35 – гибрида DJI mavic, fpv-дрона и Бабы-Яги
REY_B_
04:49
Если эксперты ОПЕК, Всемирного Банка и прочие не врут, то у мирового лидера нефтедобычи США, нефти осталось менее чем на 5 лет. При этом они подчёркивают, что США сейчас продувают старые скважины угле...
Reuters: Четыре страны НАТО договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности
nukemall
04:46
Китаю пофигу, пограничные конфликты с Индией уровня бодания за Даманский который китайцы хотели получить только для того, чтобы их суда свободно проходили по Уссури(границу когда-то провели не по фарв...
India Today: Компоненты для ЗРК С-400 будут производиться в Индии
nukemall
04:41
США сами протухли и ослабли, Иран просто дождался этого.
КСИР: "Иран ослабил влияние США на Ближнем Востоке, превратив их в тень того, чем они были раньше"
nukemall
04:38
Крутиться будет, охлаждать - нет.
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
Артур Шапран
04:12
Обосрал красных и обсосал сине-зеленых... 🤦
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
REY_B_
04:09
DLSS/FSR фигня полная. Каким же надо быть слепым, чтобы не увидеть, как они режет детализацию мелких объектов! - Если при снижении разрешения две линии слились с одну, то это уже ничто не восстановит!
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
REY_B_
04:06
DDR5 полнейшее фуфло. Так мне никто и не сказал, за счёт чего у неё достигается "удвоенная скорость"! В циферках никто это сказать не может! А на коробке написано "6400 мегатранзакций, по 32 бита, в 2...
JEDEC завершает разработку спецификации HBM4 с ключевым обновлением для производителей памяти
Николаос Механикус
03:51
За wh40k DoW респект
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем