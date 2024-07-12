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Новости Hardware Алексей Сычёв
Новости о переносе анонса роботакси обернулись для Tesla снижением курса акций на 8%
Мероприятие задерживается до октября, если верить слухам.

Опубликованная вчера агентством Bloomberg информация о намерениях Tesla перенести презентацию своего роботизированного такси с 8 августа на октябрь этого года, как отмечает CNBC, привела к снижению курса акций компании на 8,44% после 11 дней непрерывного роста.

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Источник изображения: Tesla

По данным Bloomberg, задержка обусловлена необходимостью предоставить специалистам Tesla больше времени для постройки прототипов роботизированного такси. По всей видимости, программа презентации подразумевает демонстрацию этих прототипов если не в деле, то хотя бы в статичном состоянии. Илон Маск (Elon Musk) с 2015 года обещает акционерам и клиентам, что полный автопилот может быть создан в сжатые сроки, и если сначала этот диапазон ожидания ограничивался тремя годами, то с 2017 года он регулярно откладывался руководителем Tesla на конец каждого последующего года. Ещё в 2020 году, как изначально обещал Маск, на дорогах планеты должны были появиться не менее миллиона роботизированных такси.

#tesla #автопилот #роботакси #автопилот tesla
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