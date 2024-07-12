Опубликованная вчера агентством Bloomberg информация о намерениях Tesla перенести презентацию своего роботизированного такси с 8 августа на октябрь этого года, как отмечает CNBC, привела к снижению курса акций компании на 8,44% после 11 дней непрерывного роста.
реклама
По данным Bloomberg, задержка обусловлена необходимостью предоставить специалистам Tesla больше времени для постройки прототипов роботизированного такси. По всей видимости, программа презентации подразумевает демонстрацию этих прототипов если не в деле, то хотя бы в статичном состоянии. Илон Маск (Elon Musk) с 2015 года обещает акционерам и клиентам, что полный автопилот может быть создан в сжатые сроки, и если сначала этот диапазон ожидания ограничивался тремя годами, то с 2017 года он регулярно откладывался руководителем Tesla на конец каждого последующего года. Ещё в 2020 году, как изначально обещал Маск, на дорогах планеты должны были появиться не менее миллиона роботизированных такси.