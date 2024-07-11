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Новости Hardware Алексей Сычёв
Выход более доступной версии Apple Vision Pro позволит увеличить объёмы продаж более чем вдвое
Но случится это лишь через год.

На страницах сайта Bloomberg появился прогноз IDC, имеющий отношение к перспективам продаж гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro. На родном для себя американском рынке, напомним, это устройство стоимостью $3500 вышло в феврале, но уже в текущем квартале объёмы её реализации должны сократиться примерно в четыре раза. Лишь начало продаж Vision Pro за пределами США в июне позволит Apple в какой-то мере компенсировать снижение спроса на внутреннем рынке. В любом случае, общее количество проданных в мире гарнитур Apple Vision Pro по итогам текущего года не превысит 500 000 штук, как считают эксперты IDC.

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Источник изображения: Apple

Во второй половине следующего года Apple должна представить более доступную версию гарнитуры дополненной реальности, которая будет в два раза дешевле нынешней. Это позволит к третьему кварталу 2025 года увеличить количество реализованных за период гарнитур Apple более чем в два раза последовательно до 237 тысяч штук. В четвёртом квартале 2025 года объёмы продаж вырастут до 341 тысячи штук, при этом американский рынок продолжит доминировать, как это было в прошлом полугодии. Эксперты IDC предупреждают, что популярность гарнитуры Vision Pro и её последователей на рынке конкретных стран будет в большей степени определяться не ценой, а наличием локализованного программного обеспечения и цифрового наполнения.

#apple #аналитика #idc #apple vision pro #ar-гарнитура
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