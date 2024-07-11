Но случится это лишь через год.

На страницах сайта Bloomberg появился прогноз IDC, имеющий отношение к перспективам продаж гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro. На родном для себя американском рынке, напомним, это устройство стоимостью $3500 вышло в феврале, но уже в текущем квартале объёмы её реализации должны сократиться примерно в четыре раза. Лишь начало продаж Vision Pro за пределами США в июне позволит Apple в какой-то мере компенсировать снижение спроса на внутреннем рынке. В любом случае, общее количество проданных в мире гарнитур Apple Vision Pro по итогам текущего года не превысит 500 000 штук, как считают эксперты IDC.

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Источник изображения: Apple

Во второй половине следующего года Apple должна представить более доступную версию гарнитуры дополненной реальности, которая будет в два раза дешевле нынешней. Это позволит к третьему кварталу 2025 года увеличить количество реализованных за период гарнитур Apple более чем в два раза последовательно до 237 тысяч штук. В четвёртом квартале 2025 года объёмы продаж вырастут до 341 тысячи штук, при этом американский рынок продолжит доминировать, как это было в прошлом полугодии. Эксперты IDC предупреждают, что популярность гарнитуры Vision Pro и её последователей на рынке конкретных стран будет в большей степени определяться не ценой, а наличием локализованного программного обеспечения и цифрового наполнения.